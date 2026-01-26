إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا إلى الرياض سلمان للإغاثة يدشّن مشروعين طبيين في دمشق 18 ساعة عمل و10 لغات.. منظومة نسائية متكاملة لخدمة قاصدات الحرم موعد حظر زراعة الأعلاف المعمرة في الرف الرسوبي التأمينات: الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة من اختصاص جهة العمل الاتحاد يتغلّب على ضيفه الأخدود النصر يتجاوز التعاون بهدف عكسي في دوري روشن تجاوز أبعاد الحمولة في النقل يهدد السلامة والغرامة تصل لـ 900 ريال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط إيجار: 4 هويات مقبولة لإبرام العقود عبر الوسيط العقاري
قالت التأمينات الاجتماعية إن الراتب الوظيفي والحقوق والإجازات والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة المتعلقة بالوظيفة من اختصاص جهة العمل، وحقوق وواجبات الموظف لدى صاحب العمل من إختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
في سياق متصل، حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.