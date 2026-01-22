Icon

التأمينات: تعديل الأجر الشهري للمشترك من صلاحيات صاحب العمل

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إن صلاحية تعديل الأجر الشهري للمشترك هي من صلاحيات صاحب العمل، ويمكن التواصل مع صاحب العمل للاختصاص والإفادة.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

في سياق متصل، حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

  • النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  • اختيار الاشتراكات.
  • النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
  • تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  • إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  • إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

