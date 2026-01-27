Icon

التأمينات توضح آلية استحقاق الاشتراكات واحتساب الغرامات

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٢ مساءً
التأمينات توضح آلية استحقاق الاشتراكات واحتساب الغرامات
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إن الاشتراكات المستحقة للتأمينات تعتبر واجبة الأداء فور استحقاقها مضافًا إليها غرامات التأخير المستحقة حتى تاريخ السداد الفعلي طبقًا لأحكام النظام.

وتابعت عبر منصة إكس: أنه للمزيد يمكن الاطلاع على الباب الرابع المادة 36 اجراءات تحصيل الاشتراكات عبرالرابط التالي: هنا.

في سياق متصل، حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

  • النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  • اختيار الاشتراكات.
  • النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
  • تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  • إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  • إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

