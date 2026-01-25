التأمينات: لا يوجد أي تغيير على موعد الصرف

حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران إطلاق حملة “جاي للعمرة” ضمن جاهزية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن
قالت التأمينات الاجتماعية إنه يتم صرف راتب التقاعد في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، مؤكدةً أنه لا يوجد أي تغيير على موعد الصرف.
وتابعت التأمينات عبر منصة إكس: نؤكد بأن المصدر الرئيسي لأخبار التأمينات الاجتماعية ونشاطاتها هو بوابتها الإلكترونية وحساباتها الرسمية الموثقة.
في سياق متصل، حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.