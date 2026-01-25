Icon

التأمينات: لا يوجد أي تغيير على موعد الصرف

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٠ مساءً
التأمينات: لا يوجد أي تغيير على موعد الصرف
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يتم صرف راتب التقاعد في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، مؤكدةً أنه لا يوجد أي تغيير على موعد الصرف.

وتابعت التأمينات عبر منصة إكس: نؤكد بأن المصدر الرئيسي لأخبار التأمينات الاجتماعية ونشاطاتها هو بوابتها الإلكترونية وحساباتها الرسمية الموثقة.

في سياق متصل، حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

  • النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  • اختيار الاشتراكات.
  • النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
  • تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  • إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  • إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

