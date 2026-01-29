التجارة تُعلن نتائج تقييم وكلاء السيارات وموزعي الأجهزة الكهربائية والمتاجر الإلكترونية

أعلنت وزارة التجارة نتائج ثلاثة تقييمات، شملت: وكلاء السيارات، ووكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمتاجر الإلكترونية.

وبيّنت الوزارة أن التقييمات في مرحلتها الثانية تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز امتثال المنشآت بالمعايير المعتمدة، وتحسين تجربة المستفيدين.

وشمل تقييم وكلاء السيارات (24 وكيلًا)، وتضمّن أربعة معايير رئيسة، منها بيانات المخزون والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى الامتثال، والالتزام بحفظ حقوق المستهلك، وذلك عبر (16) مؤشرًا، من أبرزها وفرة السيارات الأكثر طلبًا، وقوائم الانتظار، ومدة الصيانة، وتوفر قطع الغيار.

11 معيارًا

وفيما يتعلق بوكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، جرى تقييم (18 وكيلًا وموزعًا)، واشتمل على (11) معيارًا، وهي: الالتزام بحقوق المستهلك، وخدمات ما بعد البيع والصيانة، ومستوى الامتثال لبلاغات وشكاوى المستهلكين؛ وذلك لمساعدة المستهلك على اتخاذ قرارات شراء واعية، وتعزيز التنافسية بين الوكلاء.

وشمل تقييم المتاجر الإلكترونية (220 متجرًا إلكترونيًا) خضع للتقييم من خلال (10) معايير، أبرزها: توثيق المتجر في منصة المركز السعودي للأعمال، وتوفر سياسات الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال، وسياسات الشحن والتوصيل، وحقوق وواجبات المستهلك، وآلية التعامل مع الشكاوى والمقترحات، إضافة إلى وجود أيقونة “تواصل معنا” بشكل واضح.

وأكَّدت الوزارة أن بناء معايير ومؤشرات التقييم جاء بالشراكة مع المستهلكين والقطاع الخاص، ممثلًا باللجان الوطنية والوكلاء والموزعين؛ بهدف تطوير القطاعات ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك.

وكانت الوزارة قد أعلنت العام الماضي نتائج المرحلة الأولى من التقييمات الثلاثة التي خضع لها الوكلاء والموزعين والمتاجر، ومستمرة في نشر نتائج التقييمات تعزيزًا للشفافية وتمكينًا للمستهلكين لاتخاذ القرارات المناسبة المبنية على المعلومات والبيانات الموثوقة، ويمكن الاطلاع على نتائج التقييمات الثلاثة عبر: http://mc.gov.sa/er.