التحالف: القوات البحرية السعودية أكملت انتشارها في بحر العرب للقيام بعمليات التفتيش ومكافحة التهريب خطيب المسجد النبوي: احذروا مزاعم المنجمين عن أحداث السنة القادمة والبلدان وقابل الأزمان خطيب المسجد الحرام: العجب والاغترار داءان مهلكان ودواؤهما الحمد والشكر لله وزراء خارجية السعودية و7 دول يعربون عن بالغ قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة سلمان للإغاثة يوزّع 2.000 كرتون تمر في شيكان السودانية التأمينات الاجتماعية تُحدد مدد الاشتراك المطلوبة للتقاعد الاعتيادي والمبكر الذهب يرتفع قليلًا والمعادن النفيسة تستهل العام الجديد على زيادات خارطة طريق الترقية.. إليك المعايير الذهبية للصعود الوظيفي السفير آل جابر: قرارات عيدروس الزبيدي أضرت باليمنيين وتصعيد حضرموت والمهرة سابقة خطيرة توقعات الطقس اليوم: رياح وضباب على عدة مناطق
أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن القوات البحرية الملكية السعودية أكملت انتشارها في بحر العرب للقيام بعمليات التفتيش ومكافحة التهريب.
جاء ذلك بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، اليوم الجمعة.