الجمعة ٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٤ مساءً
التحالف: القوات البحرية السعودية أكملت انتشارها في بحر العرب للقيام بعمليات التفتيش ومكافحة التهريب
المواطن - فريق التحرير

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن القوات البحرية الملكية السعودية أكملت انتشارها في بحر العرب للقيام بعمليات التفتيش ومكافحة التهريب.

جاء ذلك بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، اليوم الجمعة.

