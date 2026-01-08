Icon

التحالف : عيدروس الزبيدي هرب إلى أرض الصومال بإشراف إماراتي Icon بعد حادث سير.. إعلامية مصرية تفقد القدرة على السير Icon واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد Icon أكثر من 15 مليون زائر لمسجد ميقات ذي الحليفة خلال عام 2025م Icon فيفا يستعين بالذكاء الاصطناعي لضبط حالات التسلل Icon مجلس القيادة اليمني: إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق Icon وزير السياحة يزور موسم الدرعية 26/25 ويشيد بتجاربه المتنوعة Icon المحترفون المحليون يتنافسون على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع نظيره الأمريكي Icon انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

التحالف : ‏عيدروس الزبيدي هرب لإقليم أرض الصومال بحراً ومنها لمقديشو ثم أبوظبي جواً

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٧ صباحاً
التحالف : ‏عيدروس الزبيدي هرب لإقليم أرض الصومال بحراً ومنها لمقديشو ثم أبوظبي جواً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اللواء الركن / تركي المالكي أنه إلحاقًا لبيان قيادة قوات التحالف المؤرخ في 7 يناير 2026م الذي تضمن معلومات عن ملابسات هروب / عيدروس الزبيدي إلى جهة غير معلومة، وبمتابعة ذلك توفرت معلومات استخبارية أن / عيدروس الزبيدي وآخرون هربوا ليلًا عبر الواسطة البحرية (BAMEDHAF) تحت رقم التسجيل (8101393 – IMO) التي انطلقت من ميناء عدن باتجاه (إقليم أرض الصومال) في جمهورية الصومال الاتحادية بعد منتصف الليل يوم 7 يناير، وقاموا بإغلاق نظام التعريف ووصلوا إلى ميناء (بربرة) في حوالي الساعة (12:00) ظهرًا، وتبين خلال ذلك أن / عيدروس اتصل بضابط يكنى (أبو سعيد) اتضح أنه (اللواء عوض سعيد مصلح الاحبابي) قائد العمليات المشتركة الإماراتية، وأبلغه / عيدروس أنهم (وصلوا)، وكان في انتظارهم طائرة من نوع إليوشن (إي ال – 76) الرحلة رقم (9102 – MZB)، والتي أقلعت دون تحديد جهة المغادرة بعد أن أقلت / عيدروس ومن معه تحت إشراف ضباط إماراتيين، ثم هبطت الطائرة في مطار (مقديشو) عند الساعة (15:15)، وانتظرت في المطار لمدة ساعة ثم غادرت عند الساعة (16:17) باتجاه الخليج العربي مرورًا ببحر العرب دون تحديد جهة الوصول، وتم إغلاق نظام التعريف فوق خليج عُمان، وإعادة تشغيله قبل الهبوط بعشر دقائق في مطار (الريف) العسكري في أبوظبي عند الساعة (20:47) بتوقيت المملكة، واتضح أن هذا النوع من الطائرات يستخدم باستمرار في مناطق الصراع وعلى مسارات دول (ليبيا / أثيوبيا / الصومال).
وبمراجعة تسجيل الواسطة البحرية (BAMEDHAF) تبين أنها تحمل علم (سانت كيتس ونيفيس)، وهو ذات دولة العلم للسفينة (غرين لاند) التي قامت بنقل عربات القتال والأسلحة إلى ميناء المكلا قادمة من ميناء الفجيرة بحسب ما ورد ببيان قيادة قوات التحالف المؤرخ في 30 ديسمبر 2025م.
ولا تزال قوات التحالف تتابع المعلومات بشأن مصير بعض الأشخاص الذين أشير بأنهم كانوا آخر من التقى مع / عيدروس الزبيدي قبل هروبه من عدن ومنهم / أحمد حامد لملس (محافظ عدن السابق) و / محسن الوالي (قائد قوات الأحزمة الأمنية في عدن) اللذين انقطعت الاتصالات بهما.

قد يهمّك أيضاً
بعد حادث سير.. إعلامية مصرية تفقد القدرة على السير

بعد حادث سير.. إعلامية مصرية تفقد القدرة على السير

واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد

واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

500 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول
السعودية اليوم

500 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير يبدؤون...

السعودية اليوم
إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض
السعودية اليوم

إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم...

السعودية اليوم
مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام
السعودية اليوم

مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي...

السعودية اليوم
اليابان تتبنّى 1.23 مليون عامل أجنبي بحلول 2029
العالم

اليابان تتبنّى 1.23 مليون عامل أجنبي بحلول...

العالم
أكاديمية سدايا تعلن فتح باب التسجيل في معسكر الحوسبة الكميّة
السعودية اليوم

أكاديمية سدايا تعلن فتح باب التسجيل في...

السعودية اليوم
أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة
السعودية اليوم

أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة

السعودية اليوم
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
السعودية اليوم

السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة...

السعودية اليوم
لماذا الشمالية وجهة مميزة للرصد الفلكي؟
السعودية اليوم

لماذا الشمالية وجهة مميزة للرصد الفلكي؟

السعودية اليوم