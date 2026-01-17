Icon

اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 Icon النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن Icon نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية Icon 3 سلوكيات يجب الالتزام بها عند شرب ماء زمزم Icon إسعاف المنية يقدم 34 مهمة خلال أسبوع بتمويل من سلمان للإغاثة Icon السفير آل جابر يعزي في وفاة علي سالم البيض Icon التحقيق مع عيدروس الزُبيدي في قضايا فساد كبرى ونهب لأراضي الدولة واحتكار لعائدات النفط Icon الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل Icon شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استغلال النفوذ والسلطة للاستحواذ على مقدرات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن

التحقيق مع عيدروس الزُبيدي في قضايا فساد كبرى ونهب لأراضي الدولة واحتكار لعائدات النفط

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٦ مساءً
التحقيق مع عيدروس الزُبيدي في قضايا فساد كبرى ونهب لأراضي الدولة واحتكار لعائدات النفط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في خطوة قضائية تحمل دلالات واسعة، أصدر النائب العام في اليمن القاضي قاهر مصطفى، اليوم، القرار رقم (2) لعام 2026م، والذي يقضي بتكليف اللجنة القضائية المُشكلة سابقاً بموجب القرار رقم (1) بالبدء الفوري في التحقيق بوقائع فساد وإثراء غير مشروع وجرائم جسيمة منسوبة للمتهم عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مع التشديد على التصرف وفقاً للقانون وسريان القرار من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا التحرك القضائي متزامناً مع كشف تقارير رقابية تفاصيل دقيقة عن استغلال النفوذ والسلطة للاستحواذ على مقدرات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات مجاورة، وهو ما تسبب في تعميق الانقسام السياسي والشعبي في الجنوب نتيجة تراكم المظالم.

قد يهمّك أيضاً
الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر مجالها الجوي

الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر مجالها الجوي

مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام

مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب...

نهب العقارات

وتتصدر ملفات “نهب العقارات” واجهة الاتهامات، حيث كشفت الوثائق عن عمليات بسط ممنهجة طالت مساحات استراتيجية في “المنطقة الحرة” بعدن المخصصة كمخازن للميناء، والممتدة من جولة كالتكس إلى محطة الحسوة، وتم توثيقها باسم “جهاد الشوذبي” صهر الزُبيدي، الذي ظهر اسمه متكرراً كواجهة لهذه العمليات.

ولم تسلم المواقع السيادية من هذه التجاوزات، حيث أشار التقرير إلى الاستحواذ على أراضٍ في “جزيرة العمال” تطل مباشرة على البحر وتتبع هيئة موانئ عدن، يجري تخطيطها لتوزيعها على الزُبيدي ومقربين منه، بالإضافة إلى توثيق نحو 4000 فدان في منطقة “رأس عمران” باسم محمد قاسم الزُبيدي، وممارسة ضغوط وابتزاز لمالك أرض في “بئر فضل” للتنازل عن 100 فدان أو الدخول في شراكة قسرية لإنشاء مدينة سكنية.

كما امتدت اليد الطولى للاستحواذ لتشمل مرافق خدمية وتعليمية، منها المعهد الهندسي في التواهي، وحوش شركة النفط في خور مكسر، وحوش النقل البري في منطقة “الدرين” الذي تم تأجيره بمبلغ زهيد لمصلحة مدير مكتب الزُبيدي، عماد أبو الرجال.

القبضة الاحتكارية على قطاع النفط

وعلى الصعيد الاقتصادي، سلط التقرير الضوء على ما وصفه بـ “القبضة الاحتكارية” على قطاع النفط، موضحاً وجود ضغوط مورست على قيادة شركة النفط اليمنية لحصر استيراد الوقود عبر شركة تتبع “الشوذبي” ووزير النقل عبدالسلام حميد، مما يدر عوائد مالية ضخمة تذهب لخزينة الزُبيدي الخاصة، بالتوازي مع عمليات توريد شحنات نفطية عبر ميناء “قنا” بشبوة خارج الأطر الرسمية. وتُدار هذه الأموال عبر شبكة من الشركات التجارية التي تعمل كواجهات مالية، أبرزها “الشركة الأهلية للصرافة” و”الشركة العربية إيكا للأثاث”. ويرى مراقبون أن هذه الممارسات لم تقتصر أضرارها على المال العام فحسب، بل أسست لحالة من الاحتقان الشعبي والسياسي الذي يهدد استقرار المحافظات الجنوبية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد