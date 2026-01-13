التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برامج البورد السعودي

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس، فتح بوابة التقديم على برامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسة والدبلومات لعام 2026، وذلك عبر بوابة التقديم والمفاضلة الإلكترونية.

آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم

وأوضحت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم سيكون نهاية يوم 28 يناير، فيما سيكون إعلان درجة التحكيم والدرجة النهائية في يوم 5 أبريل، وإعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية يوم 26 من شهر أبريل.

وبينت أن فترة المقابلات الشخصية ستكون بين 29 أبريل – 18 مايو، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية، وإغلاق بوابة مديري البرامج لترتيب أولوية المرشحين يوم 18 مايو، وآخر موعد للممثلين النظاميين في المراكز لمراجعة قوائم المقبولين والاعتماد في يوم 21 مايو، فيما ستكون إعلان نتائج المقبولين في يوم 23 يونيو من العام الجاري.

ودعت الهيئة الراغبين بالتقديم مراجعة المتطلبات الخاصة بالتقديم، والتأكد من توفرها قبل انتهاء المواعيد المحددة، والاطلاع على الجدول الزمني لكل تخصص، من خلال الرابط التالي: هنا.