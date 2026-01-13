التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برامج البورد السعودي

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس، فتح بوابة التقديم على برامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسة والدبلومات لعام 2026، وذلك عبر بوابة التقديم والمفاضلة الإلكترونية.
وأوضحت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم سيكون نهاية يوم 28 يناير، فيما سيكون إعلان درجة التحكيم والدرجة النهائية في يوم 5 أبريل، وإعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية يوم 26 من شهر أبريل.
وبينت أن فترة المقابلات الشخصية ستكون بين 29 أبريل – 18 مايو، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية، وإغلاق بوابة مديري البرامج لترتيب أولوية المرشحين يوم 18 مايو، وآخر موعد للممثلين النظاميين في المراكز لمراجعة قوائم المقبولين والاعتماد في يوم 21 مايو، فيما ستكون إعلان نتائج المقبولين في يوم 23 يونيو من العام الجاري.
ودعت الهيئة الراغبين بالتقديم مراجعة المتطلبات الخاصة بالتقديم، والتأكد من توفرها قبل انتهاء المواعيد المحددة، والاطلاع على الجدول الزمني لكل تخصص، من خلال الرابط التالي: هنا.