التراث تعلن عن تحقيق المستهدف المعتمد بالوصول إلى تسجيل 50 ألف أصل تراث عمراني

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٩ مساءً
المواطن - واس

أعلنت هيئة التراث اليوم، عن تسجيل 8,581 أصلًا من أصول التراث العمراني في السجل الوطني للتراث العمراني، بمناطق عسير والباحة ومكة المكرمة، ليتحقق بذلك المستهدف المعتمد للهيئة بالوصول إلى تسجيل 50 ألف أصل تراث عمراني على مستوى المملكة، وهو أحد المستهدفات التي وُضعت ضمن خطتها في بداية عام 2025م.

حماية أصول التراث العمراني

ويأتي تسجيل هذه المواقع ضمن جهود الهيئة المتواصلة لحماية أصول التراث العمراني وتوثيقها وتسجيلها، والعمل على إدارتها بكفاءة عالية، إلى جانب إبراز قيمتها التراثية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها، بما يضمن استدامتها موروثًا ثقافيًا للأجيال القادمة.
وشملت المواقع التراثية التي تم تسجيلها في هذا المرحلة 990 موقعًا في منطقة الباحة، و4,645 موقعًا في منطقة عسير، و2,946 موقًعا في منطقة مكة المكرمة، حيث تتم عمليات التسجيل وفق خمس مراحل، تبدأ باكتشاف الموقع التراثي ثم ترشيحه وتسجيله في سجل التراث العمراني، وأخيرًا تصنيفه وترميزه أصل تراث عمراني معتمد.

وتواصل الهيئة جهودها في تسجيل مواقع التراث العمراني استنادًا إلى معايير ولوائح نظام الآثار والتراث العمراني التي تهدف إلى تطوير جهود البحث والاكتشاف، وحصر المواقع التراثية وتسجيلها في قائمة التراث العمراني الوطني، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والممارسات المعتمدة عالميًا في مجال التراث، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمواقع التراثية بهدف الحفظ والتوثيق والحماية.

ويُعد سجل التراث العمراني قائمةً رسمية للمواقع والمباني التراثية التي سُجّلت وفقًا لمعايير ذات أهميةٍ وطنية أو عمرانية أو ثقافية محددة بموجب نظام الآثار والتراث العمراني، حيث تعتمد الهيئة على نظم المعلومات الجيومكانية في إدارة وتخزين وحفظ بيانات هذه المواقع والمباني بدقة؛ بهدف تحديد التدابير الوقائية ومتطلبات الحماية اللازمة لها، بما يضمن صونها للأجيال القادمة.

ودعت هيئة التراث المواطنين والمهتمين إلى الإبلاغ عن مواقع ومباني التراث العمراني بهدف تسجيلها وحمايتها، من خلال خدمة التراث العمراني https://contactcenter.moc.gov.sa/، أو عبر حساب الهيئة الرسمي عبر منصة X، وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة، مؤكدة أهمية وعي المواطن ودوره بصفته شريكًا أساسيًا في الحفاظ على تراث الوطن وتنميته.

