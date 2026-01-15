التضخم يسجل 2.1% في السعودية خلال ديسمبر 2025

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في المملكة ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 2.1% خلال شهر ديسمبر 2025، مقارنة بشهر ديسمبر 2024.

ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.1% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3% وأسعار النقل بنسبة 1.5%.

وتسارع معدل التضخم بالمملكة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنسبة 1.9% في شهر نوفمبر 2025.