التضخم يسجل 2.1% في السعودية خلال ديسمبر 2025

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
التضخم يسجل 2.1% في السعودية خلال ديسمبر 2025
المواطن - فريق التحرير

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في المملكة ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 2.1% خلال شهر ديسمبر 2025، مقارنة بشهر ديسمبر 2024.

ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.1% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3% وأسعار النقل بنسبة 1.5%.

وتسارع معدل التضخم بالمملكة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنسبة 1.9% في شهر نوفمبر 2025.

