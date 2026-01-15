التضخم يسجل 2.1% في السعودية خلال ديسمبر 2025

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في المملكة ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 2.1% خلال شهر ديسمبر 2025، مقارنة بشهر ديسمبر 2024.
ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.1% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3% وأسعار النقل بنسبة 1.5%.
وتسارع معدل التضخم بالمملكة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنسبة 1.9% في شهر نوفمبر 2025.