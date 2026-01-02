التعادل الإيجابي بهدفين لمثله بين النجمة والخليج في دوري روشن الاتفاق يفوز على الأخدود بثنائية نظيفة منزال يعود في نسخته الجديدة ليحتفي بالإرث الطبيعي للدرعية التاريخية سلمان للإغاثة يتكفّل بعلاج طفلٍ فلسطيني قادم من غزة مصابٍ بورمٍ في الجهاز الليمفاوي بالأردن ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز المنتدى السعودي للإعلام 2026.. التحولات الرقمية وقود منظومة الإعلام ومنصة فهم الجمهور 2 تحت الصفر.. توقعات بموجة باردة ببعض المناطق من الغد حتى الثلاثاء غدًا أول قمر عملاق في 2026 الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة السديس: احذروا مدعي علم الغيب
تعادل فريق النجمة مع ضيفه الخليج بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).
وسجل هدفي النجمة كلٌّ من لازارو عند الدقيقة (50)، وسمير كايتانو في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عند الدقيقة (90+7).
فيما سجل هدفي الخليج كلٌّ من ماسوراس عند الدقيقة (72)، واللاعب كينغ عند الدقيقة (74).
وبهذه النتيجة رفع النجمة رصيده إلى نقطتين في المركز الثامن عشر، كما رفع الخليج رصيده إلى (15) نقطة في المركز التاسع مؤقتًا، لحين اكتمال مباريات الجولة.