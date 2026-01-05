Icon

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى مصر Icon توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض Icon سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال Icon الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية Icon نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن Icon الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة Icon سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء Icon عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

التعرّف على جثث 40 ضحية في حريق بسويسرا

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
التعرّف على جثث 40 ضحية في حريق بسويسرا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكنت السلطات السويسرية من تحديد هوية الجثث الأربعين التي تعود إلى أشخاص قضوا في حريق في منتجع سياحي للتزلج في جبال الألب.

وحددت الشرطة السويسرية في بيان لها أن مجموع الهويات هم 21 سويسريًا، وتسعة فرنسيين، وستة إيطاليين، وبلجيكية، وبرتغالية، وروماني، وتركي، هم ضحايا الحريق، تتراوح أعمارهم بين 14 و39 عامًا، فيما بلغ عدد الإصابات 119 شخصًا تم التعرف على 113 منهم حتى الآن.

قد يهمّك أيضاً
إيطاليا تؤكد فقدان 16 من مواطنيها بعد حريق سويسرا

إيطاليا تؤكد فقدان 16 من مواطنيها بعد حريق سويسرا

ويعمل المحققون على تحديد ملابسات الحريق الذي وقع بعد منتصف ليل الخميس في المنتجع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيطاليا تؤكد فقدان 16 من مواطنيها بعد حريق سويسرا
العالم

إيطاليا تؤكد فقدان 16 من مواطنيها بعد...

العالم