التعرّف على جثث 40 ضحية في حريق بسويسرا

تمكنت السلطات السويسرية من تحديد هوية الجثث الأربعين التي تعود إلى أشخاص قضوا في حريق في منتجع سياحي للتزلج في جبال الألب.

وحددت الشرطة السويسرية في بيان لها أن مجموع الهويات هم 21 سويسريًا، وتسعة فرنسيين، وستة إيطاليين، وبلجيكية، وبرتغالية، وروماني، وتركي، هم ضحايا الحريق، تتراوح أعمارهم بين 14 و39 عامًا، فيما بلغ عدد الإصابات 119 شخصًا تم التعرف على 113 منهم حتى الآن.

ويعمل المحققون على تحديد ملابسات الحريق الذي وقع بعد منتصف ليل الخميس في المنتجع.