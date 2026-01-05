التعرّف على جثث 40 ضحية في حريق بسويسرا

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية فيصل بن فرحان يصل إلى مصر توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
تمكنت السلطات السويسرية من تحديد هوية الجثث الأربعين التي تعود إلى أشخاص قضوا في حريق في منتجع سياحي للتزلج في جبال الألب.
وحددت الشرطة السويسرية في بيان لها أن مجموع الهويات هم 21 سويسريًا، وتسعة فرنسيين، وستة إيطاليين، وبلجيكية، وبرتغالية، وروماني، وتركي، هم ضحايا الحريق، تتراوح أعمارهم بين 14 و39 عامًا، فيما بلغ عدد الإصابات 119 شخصًا تم التعرف على 113 منهم حتى الآن.
ويعمل المحققون على تحديد ملابسات الحريق الذي وقع بعد منتصف ليل الخميس في المنتجع.