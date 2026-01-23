التعليم تفعل دليل خدمة التطوير المهني للمعلمين

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا وظائف إدارية شاغرة في شركة EY القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا
فعّلت وزارة التعليم دليل مستخدم “خدمة التطوير المهني للمعلمين” عبر نظام فارس، في إصداره الثاني للعام الدراسي (1447هـ – 2026م).
وأوضحت التعليم، أن الهدف من ذلك، هو تنظيم إجراءات تسجيل أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، واحتساب نقاطها إلكترونيًا، وتوحيد آلية العمل بما يضمن دقة البيانات وصحة المخرجات، وفق الصلاحيات المعتمدة لكل مستخدم.
يذكر أن دليل مستخدم “خدمة التطوير المهني للمعلمين”، يعد وثيقة إرشادية توضح خطوات العمل الصحيحة داخل النظام، بما يضمن تحقيق النتائج المطلوبة عند اتباعها بدقة.
ويشتمل الدليل، على شرح تفصيلي لخدمة التطوير المهني للمعلمين، ووصف شامل للخدمة، والهدف من الوثيقة، وآلية استخدامها، إضافة إلى استعراض الإجراءات وآلية التطبيق، وإرشادات الاستخدام، وكيفية الوصول إلى الشاشات حسب الدور الوظيفي والصلاحيات الممنوحة.