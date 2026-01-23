Icon

عبر نظام فارس

التعليم تفعل دليل خدمة التطوير المهني للمعلمين

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠١ مساءً
التعليم تفعل دليل خدمة التطوير المهني للمعلمين
المواطن - فريق التحرير

فعّلت وزارة التعليم دليل مستخدم “خدمة التطوير المهني للمعلمين” عبر نظام فارس، في إصداره الثاني للعام الدراسي (1447هـ – 2026م).

خدمة التطوير المهني للمعلمين

وأوضحت التعليم، أن الهدف من ذلك، هو تنظيم إجراءات تسجيل أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، واحتساب نقاطها إلكترونيًا، وتوحيد آلية العمل بما يضمن دقة البيانات وصحة المخرجات، وفق الصلاحيات المعتمدة لكل مستخدم.

يذكر أن دليل مستخدم “خدمة التطوير المهني للمعلمين”، يعد وثيقة إرشادية توضح خطوات العمل الصحيحة داخل النظام، بما يضمن تحقيق النتائج المطلوبة عند اتباعها بدقة.

ويشتمل الدليل، على شرح تفصيلي لخدمة التطوير المهني للمعلمين، ووصف شامل للخدمة، والهدف من الوثيقة، وآلية استخدامها، إضافة إلى استعراض الإجراءات وآلية التطبيق، وإرشادات الاستخدام، وكيفية الوصول إلى الشاشات حسب الدور الوظيفي والصلاحيات الممنوحة.

