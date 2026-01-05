التقنية التطبيقية للبنات بالرياض تدشّن النسخة الثانية من معرض عمار لمشاريع العمارة والتصميم

افتُتح معرض عمار في نسخته الثانية بالكلية التقنية التطبيقية للبنات بمدينة الرياض، يوم الأحد 15 رجب 1447هـ، برعاية مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد، وبحضور عدد من القيادات التدريبية وممثلي الجهات ذات العلاقة.

إبراز مخرجات التدريب التطبيقي

ويهدف المعرض إلى إبراز مخرجات التدريب التطبيقي في مجال تقنية العمارة والتصميم، من خلال مشاريع تصميمية قدّمتها المتدربات، تحاكي متطلبات سوق العمل وتعكس مستوى التأهيل المهني الذي تقدمه البرامج التقنية بالكلية.

من جهتها، أوضحت عميدة الكلية التقنية التطبيقية للبنات بالرياض الأستاذة زبيدة بنت حامد الشهراني أن معرض «عمار» يأتي ضمن توجه الكلية لتعزيز التدريب التطبيقي بوصفه ركيزة أساسية في تطوير الكفايات المهنية، حيث يتيح تقييم مخرجات البرامج التدريبية عبر مشاريع عملية تعكس مستوى الجاهزية المهنية للمتدربات، وتسهم في ربط المهارات المكتسبة بالاحتياج الفعلي لسوق العمل.

وأكدت أن هذا التوجه يهدف إلى مواءمة البرامج التدريبية مع متطلبات القطاع المهني، ودعم انتقال الخريجات بسلاسة وكفاءة من بيئة التدريب إلى بيئات العمل المختلفة.

وشهد المعرض أجنحة متنوعة استعرضت أعمالًا في مجالي التصميم المعماري والتصميم الداخلي، ضمن إطار يعكس حرص الكلية على تعزيز جودة وكفاءة المخرجات التدريبية في التخصصات التقنية، وإبراز قدرات المتدربات الإبداعية والمهنية.