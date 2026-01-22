Icon

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية Icon إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان Icon ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض Icon لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك Icon تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
مرتبطة بشكل وثيق بمنظومة تقييم الأداء الوظيفي الجديدة

الثلاثاء المقبل.. ترقب لإيداع العلاوة السنوية مع الراتب الأول في 2026

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٤١ مساءً
الثلاثاء المقبل.. ترقب لإيداع العلاوة السنوية مع الراتب الأول في 2026
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعيش موظفو القطاع الحكومي حالة من الترقب الإيجابي مع اقتراب موعد صرف راتب شهر يناير، والذي يشهد سنويًا إضافة “العلاوة السنوية”، مما يمثل دفعة معنوية ومادية مهمة لشريحة واسعة من المواطنين.

وتُعد العلاوة السنوية، التي تُصرف مع بداية كل عام ميلادي، جزءًا أساسيًا من نظام الخدمة المدنية، حيث يُنقل الموظف من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التي تليها مباشرة في المرتبة نفسها، مما يترتب عليه زيادة في الراتب الأساسي تختلف باختلاف المرتبة والمستوى الوظيفي.

قد يهمّك أيضاً
عوامل لتحديد العلاوة السنوية للموظف

عوامل لتحديد العلاوة السنوية للموظف

إيداع رواتب موظفي القطاع الحكومي شاملاً العلاوة السنوية

إيداع رواتب موظفي القطاع الحكومي شاملاً العلاوة السنوية

آلية الاستحقاق وشروطه

ووفقًا لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتم منح العلاوة السنوية للموظفين الذين يشغلون وظائف خاضعة لنظام الخدمة المدنية، وتُضاف تلقائياً إلى الراتب ما لم يكن هناك مانع نظامي، مثل حصول الموظف على تقويم أداء وظيفي بتقدير “غير مرضٍ” في العام السابق، أو وجود عقوبات تأديبية تمنع الترقية أو العلاوة.

قيمة العلاوة السنوية

وتتراوح قيمة العلاوة السنوية (للموظفين العامين) بين 135 ريالًا كحد أدنى للمراتب الدنيا، وتصل إلى أكثر من 800 ريال للمراتب العليا، وتختلف هذه الأرقام بالنسبة للوظائف التعليمية والصحية والعسكرية، حيث لكل فئة سلم رواتب خاص بها.

ولم تعد العلاوة السنوية مجرد استحقاق زمني روتيني، بل أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بمنظومة تقييم الأداء الوظيفي الجديدة.

وتؤكد وزارة الموارد البشرية باستمرار على أن الهدف هو رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز الموظف المنتج، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 030″ وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

موعد الصرف

من المقرر أن يتم إيداع الرواتب محملة بالعلاوة السنوية يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026 (بحسب التقويم الميلادي المعتمد لصرف الرواتب)، وهو الموعد الذي ينتظره الموظفون لإعادة ترتيب أولوياتهم المالية مع بداية العام الجديد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد