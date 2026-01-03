الجامعة العربية ترحب بعقد مؤتمر شامل بالرياض لمعالجة مسألة الجنوب اليمني

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض، لبحث الحلول العادلة لقضية الجنوب، معربًا عن تقديره لمسارعة المملكة العربية السعودية بالاستجابة لهذا الطلب من جانب الشرعية اليمنية، والإعلان عن الاستعداد لاستضافة هذا المؤتمر ورعايته بمشاركة المكونات الجنوبية.

وقال أبو الغيط، في بيان اليوم: “إن وضع الجنوب اليمني له أبعاد تاريخية معلومة، وينطوي على جوانب عادلة يتعين مناقشتها على طاولة الحوار في إطار يمني شامل”، مشددًا على أن سياسة فرض الأمر الواقع لا تفيد قضية الجنوب بل تضر بها أكبر الضرر بتعريضها البلاد لمزيد من التشرذم والتفكك.

وذكّر الأمين العام في هذا الصدد بموقف الجامعة العربية، كما ورد في قراراتها المتواترة بشأن الأزمة اليمنية، والذي ينطلق من الالتزام بوحدة اليمن وتكامل ترابه الوطني.