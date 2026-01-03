Icon

آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية للحوار الجنوبي خطوة إيجابية Icon قطر ترحب باستضافة السعودية مؤتمرًا شاملًا لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية في اليمن Icon البحرين: نتابع مستجدات الأوضاع في اليمن وندعو إلى التهدئة وعدم التصعيد Icon كأس العالم FIFA™ يصل إلى الرياض في مستهل جولته العالمية Icon تتويج 6 فائزين بكؤوس الملك عبدالعزيز ضمن أشواط الملاك الدوليين Icon تعليم نجران يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري Icon شركة أمريكية تبدأ إنتاج أول سيارة كهربائية طائرة Icon الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر Icon درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 مئوية وطريف الأدنى Icon ترامب يعلن اعتقال الرئيس مادورو وزوجته ونقلهما خارج فنزويلا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الجامعة العربية ترحب بعقد مؤتمر شامل بالرياض لمعالجة مسألة الجنوب اليمني

السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠١ مساءً
الجامعة العربية ترحب بعقد مؤتمر شامل بالرياض لمعالجة مسألة الجنوب اليمني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض، لبحث الحلول العادلة لقضية الجنوب، معربًا عن تقديره لمسارعة المملكة العربية السعودية بالاستجابة لهذا الطلب من جانب الشرعية اليمنية، والإعلان عن الاستعداد لاستضافة هذا المؤتمر ورعايته بمشاركة المكونات الجنوبية.

وقال أبو الغيط، في بيان اليوم: “إن وضع الجنوب اليمني له أبعاد تاريخية معلومة، وينطوي على جوانب عادلة يتعين مناقشتها على طاولة الحوار في إطار يمني شامل”، مشددًا على أن سياسة فرض الأمر الواقع لا تفيد قضية الجنوب بل تضر بها أكبر الضرر بتعريضها البلاد لمزيد من التشرذم والتفكك.
وذكّر الأمين العام في هذا الصدد بموقف الجامعة العربية، كما ورد في قراراتها المتواترة بشأن الأزمة اليمنية، والذي ينطلق من الالتزام بوحدة اليمن وتكامل ترابه الوطني.

قد يهمّك أيضاً
آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية للحوار الجنوبي خطوة إيجابية

آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية للحوار الجنوبي خطوة إيجابية

قطر ترحب باستضافة السعودية مؤتمرًا شاملًا لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية في اليمن

قطر ترحب باستضافة السعودية مؤتمرًا شاملًا لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية في...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن
السعودية اليوم

باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة...

السعودية اليوم
آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية للحوار الجنوبي خطوة إيجابية
السعودية اليوم

آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية...

السعودية اليوم
مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغّذي شريان التنمية في قلب اليمن
السعودية اليوم

مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغّذي شريان التنمية...

السعودية اليوم
السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل بالرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية
أخبار رئيسية

السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني...

أخبار رئيسية
قطر ترحب باستضافة السعودية مؤتمرًا شاملًا لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية في اليمن
السعودية اليوم

قطر ترحب باستضافة السعودية مؤتمرًا شاملًا لبحث...

السعودية اليوم
وزراء خارجية السعودية و7 دول يعربون عن بالغ قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة
السعودية اليوم

وزراء خارجية السعودية و7 دول يعربون عن...

السعودية اليوم
السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة
أخبار رئيسية

السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من...

أخبار رئيسية
متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
السعودية اليوم

متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80...

السعودية اليوم