الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3470) دولار أمريكي، بانخفاض (0.23) في المئة، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1524) يورو بنسبة (0.23) في المئة.