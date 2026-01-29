الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

سلمان للإغاثة يدشّن 9 مشاريع إنسانية بجمهورية السودان خالد بن سلمان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية وظائف شاغرة لدى مستشفيات سليمان الحبيب وظائف شاغرة بـ شركة المراعي السويسري يانيس فوازارد يحصد أفضلية المرحلة الثالثة من سباق طواف العُلا الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على ريفي درعا الغربي والقنيطرة الشمالي في سوريا دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مواطن لنقله 4 مخالفين “الشؤون الدينية” تطلق الخطة التشغيلية لرمضان 1447هـ القبض على شخص تشاجر مع امرأتين في مكان عام بعسير الدفاع المدني يؤكد أهمية توافر أجهزة كاشف تسرب الغاز بالمنازل
سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3801) دولار أمريكي، بانخفاض (0.04%)، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1549) يورو بنسبة (0.02%).