الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
المواطن - فريق التحرير

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3801) دولار أمريكي، بانخفاض (0.04%)، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1549) يورو بنسبة (0.02%).

