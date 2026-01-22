الجوازات تصدر 19,559 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

وفاة خبير الأرصاد الجوية حسن كراني القبض على شخص لترويجه 8 كيلو جرامات من القات المخدر بجازان الدولار يتجه لأكبر تراجع أسبوعي هذا العام أسعار الذهب تتجاوز حاجز 4900 دولار ارتفاع أسعار النفط عالميًا حلّ مجلس النواب الياباني تمهيدًا للانتخابات العامة اليونيسيف: ظروف إنسانية قاسية يعيشها الأطفال في إقليم دارفور طقس الجمعة.. أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي وظائف شاغرة لدى طيران أديل
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق (19,559) قرارًا إداريًا خلال شهر رجب 1447هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وأكّدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.