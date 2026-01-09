الجوازات تنهي إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى حل المجلس الانتقالي قرار مفصلي يجسد نضج المشهد الجنوبي ووحدته حلّ المجلس الانتقالي يعكس ثقة المكونات الجنوبية في مساعي المملكة إيجاد حل عادل للقضية اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك درع الخليج 2026 في السعودية سلمان للإغاثة يوزّع سلالًا غذائية على 400 أسرة نازحة في حلب التعاون يتغلب على الشباب بهدفين دون مقابل وفاة المؤثر دخيل آل عاطف بعد نحو شهر من إصابته بحادث مروري قافلتان إغاثيتان سعوديتان جديدتان تصلان إلى قطاع غزة 5 خطوات أساسية من المرور لضمان سلامة المركبة قبل الرحلات لقطات لأمطار عرعر الليلية
أنهت المديرية العامة للجوازات إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى، وقدّمت لهم جميع التسهيلات اللازمة لمعالجة أوضاعهم، وذلك عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وأكّدت الجوازات تسخير جميع إمكاناتها لدعم المواقع المخصصة لخدمتهم، من خلال تزويدها بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات سفرهم وضمان عودتهم إلى بلدانهم بكل يسر وأمان.