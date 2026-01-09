Icon

الجوازات تنهي إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠١ مساءً
الجوازات تنهي إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى
المواطن - واس

أنهت المديرية العامة للجوازات إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى، وقدّمت لهم جميع التسهيلات اللازمة لمعالجة أوضاعهم، وذلك عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأكّدت الجوازات تسخير جميع إمكاناتها لدعم المواقع المخصصة لخدمتهم، من خلال تزويدها بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات سفرهم وضمان عودتهم إلى بلدانهم بكل يسر وأمان.

