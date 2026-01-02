Icon

الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة

الجمعة ٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥٥ مساءً
الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة
المواطن - واس

تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في استقبال وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة عبر جميع المنافذ (الجوية، والبرية، والبحرية)، وإنهاء إجراءات سفرهم بكل يسر وطمأنينة.

وتعمل الجوازات على تسخير إمكاناتها كافة، من خلال دعم المواقع المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة، مؤكدةً أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.

