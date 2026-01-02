الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة

تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في استقبال وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة عبر جميع المنافذ (الجوية، والبرية، والبحرية)، وإنهاء إجراءات سفرهم بكل يسر وطمأنينة.

وتعمل الجوازات على تسخير إمكاناتها كافة، من خلال دعم المواقع المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة، مؤكدةً أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.