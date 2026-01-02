الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة

السديس: احذروا مدعي علم الغيب الجيش النيجري يعلن مقتل 40 إرهابيًا هل يمكن للعامل المنزلي التحويل لحسابات خارجية؟ مساند تُجيب لماذا الشمالية وجهة مميزة للرصد الفلكي؟ 10 تحت الصفر.. موجة برد شديدة تضرب كوريا وفاة 9 أشخاص وإصابة أكثر من 200 في الهند نتيجة تلوث مياه الشرب الكونغو تسجل انخفاضًا كبيرًا في إصابات جدري القرود إحباط محاولة تهريب أكثر من 38 ألف حبة إمفيتامين في طرد بريدي بمطار الملك خالد مجمع كسوة الكعبة المشرفة.. صناعة متقنة وإرث إسلامي متجدد التحالف: القوات البحرية السعودية أكملت انتشارها في بحر العرب للقيام بعمليات التفتيش ومكافحة التهريب
تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في استقبال وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة عبر جميع المنافذ (الجوية، والبرية، والبحرية)، وإنهاء إجراءات سفرهم بكل يسر وطمأنينة.
وتعمل الجوازات على تسخير إمكاناتها كافة، من خلال دعم المواقع المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة، مؤكدةً أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.