الجوازات: وجود المستفيد داخل المملكة شرط لتجديد جواز السفر

السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
الجوازات: وجود المستفيد داخل المملكة شرط لتجديد جواز السفر
المواطن - فريق التحرير

أكدت المديرية العامة للجوازات أهمية وجود المستفيد داخل المملكة، في حالة الرغبة في تجديد جواز السفر.

تجديد جواز السفر

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في منصة (إكس)، أن تعليمات تجديد جواز السفر تشترط وجود المستفيد داخل المملكة ليتمكن من إتمام الإجراء.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات، كانت قد أكدت أن السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج بالهوية الوطنية مع مراعاة ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر عند السفر.

