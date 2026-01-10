خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر يناير موجة حرائق غابات في ولاية فيكتوريا بأستراليا الجوازات: وجود المستفيد داخل المملكة شرط لتجديد جواز السفر الجيش السوري يواصل تقدمه في حي الشيخ مقصود شمال حلب تنفيذ حد الحرابة في يمني كون تشكيلاً عصابيًا لسرقة شركات الصرافة العواصف تعطل النقل وتحرم مئات الآلاف من الكهرباء شمال أوروبا أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق تتويج 8 هواة محليين بـ 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 أكثر من 940 ألف طالب وطالبة يستفيدون من التعليم عن بُعد بحلقات المسجد النبوي سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في سنجة السودانية
أكدت المديرية العامة للجوازات أهمية وجود المستفيد داخل المملكة، في حالة الرغبة في تجديد جواز السفر.
وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في منصة (إكس)، أن تعليمات تجديد جواز السفر تشترط وجود المستفيد داخل المملكة ليتمكن من إتمام الإجراء.
يذكر أن المديرية العامة للجوازات، كانت قد أكدت أن السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج بالهوية الوطنية مع مراعاة ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر عند السفر.
@CareAljawazat السلام عليكم ورحمة الله
مواطن خارج السعودية هل بأمكانه توكيل شخص آخر داخل السعودية ينوب عنه في استخراج جواز سفر؟
— A.M.Z (@matarah8858) January 9, 2026