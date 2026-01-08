الجوازات: 5 تعليمات وإرشادات مهمة للمواطنين الراغبين في السفر للخارج فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره العراقي حرائق غابات تجتاح أستراليا والسلطات تحذر من ظروف كارثية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 71395 شهيدًا و171287 مصابًا سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 قسيمة شرائية في مديرية المواسط بتعز هيئة الطيران المدني تُصدر غرامات مالية بقيمة تتجاوز 13.8 مليون ريال 48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن 10 قتلى و88 مصابًا حصيلة ضحايا قصف قسد لأحياء حلب سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10473 نقطة المنتدى السعودي للإعلام 2026 يرسم مسار تقنيات الإعلام
وجهت المديرية العامة للجوازات السعودية تعليمات وإرشادات مهمة للمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة.
وأوضحت الجوازات، عبر مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في منصة إكس، أنه يجب الالتزام بهذه التعليمات حال السفر لخارج المملكة، كما يلي:
📹| تعليمات وإرشادات عند السفر إلى خارج المملكة.#الجوازات_في_خدمتكم#اهتم_بجوازك pic.twitter.com/C8qSO5Y41N
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) January 8, 2026