Icon

الجوازات: 5 تعليمات وإرشادات مهمة للمواطنين الراغبين في السفر للخارج Icon فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره العراقي Icon حرائق غابات تجتاح أستراليا والسلطات تحذر من ظروف كارثية Icon ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 71395 شهيدًا و171287 مصابًا Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 قسيمة شرائية في مديرية المواسط بتعز Icon هيئة الطيران المدني تُصدر غرامات مالية بقيمة تتجاوز 13.8 مليون ريال Icon 48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن Icon 10 قتلى و88 مصابًا حصيلة ضحايا قصف قسد لأحياء حلب Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10473 نقطة Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يرسم مسار تقنيات الإعلام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الجوازات: 5 تعليمات وإرشادات مهمة للمواطنين الراغبين في السفر للخارج

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٠ مساءً
الجوازات: 5 تعليمات وإرشادات مهمة للمواطنين الراغبين في السفر للخارج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجهت المديرية العامة للجوازات السعودية تعليمات وإرشادات مهمة للمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة.

وأوضحت الجوازات، عبر مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في منصة إكس، أنه يجب الالتزام بهذه التعليمات حال السفر لخارج المملكة، كما يلي:

قد يهمّك أيضاً
الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة

الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة

الجوازات تستعرض البوابات الإلكترونية بالمطارات الدولية في “واحة الأمن”

الجوازات تستعرض البوابات الإلكترونية بالمطارات الدولية في “واحة الأمن”

4 تعليمات وإرشادات مهمة

  1. قبل السفر: يجب مراجعة أقرب فرع للجوازات حال تجديد الجواز، وتفعيل جواز السف الجديد.
  2. صلاحية جواز السفر: لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر لباقي الدول
  3. المحافظة على جواز السفر: لا تفقده ولا تعرضه للتلف أو الإهمال.
  4. الوثائق الرقمية في منصتي أبشر وتوكلنا: هي وثائق إثبات للمواطنين والمواطنات ولا تمكن حاملها من السفر خارج المملكة ونفس الأمر ينطبق على سجل الأسرة والذي يعد وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة.
  5. وأخيرا، إذا وصلتم وجهتكم يجب التقيد بالأنظمة والالتزام بالتعليمات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة
السعودية اليوم

الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن...

السعودية اليوم