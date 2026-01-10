Icon

خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر يناير Icon موجة حرائق غابات في ولاية فيكتوريا بأستراليا Icon الجوازات: وجود المستفيد داخل المملكة شرط لتجديد جواز السفر Icon الجيش السوري يواصل تقدمه في حي الشيخ مقصود شمال حلب Icon تنفيذ حد الحرابة في يمني كون تشكيلاً عصابيًا لسرقة شركات الصرافة Icon العواصف تعطل النقل وتحرم مئات الآلاف من الكهرباء شمال أوروبا Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق Icon تتويج 8 هواة محليين بـ 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon أكثر من 940 ألف طالب وطالبة يستفيدون من التعليم عن بُعد بحلقات المسجد النبوي Icon سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في سنجة السودانية

العالم
حصاد اليوم

الجيش السوري يواصل تقدمه في حي الشيخ مقصود شمال حلب

السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تواصل قوات الجيش السوري التقدم في حي الشيخ مقصود شمال مدينة حلب، حيث سيطرت على أغلب الحي اليوم.

وأكد مصدر عسكري في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أن الجيش السوري أنهى عمليات تمشيط أكثر من 90% من مساحة الحي، وقال: “إن صعوبات كبيرة ترافق عمليات التمشيط، بسبب اتخاذ تنظيم قسد للمدنيين بصفتهم دروعًا بشرية، وتمركزه بمنازل الأهالي”.

ولفت الانتباه إلى أن قوات الجيش فككت عشرات الألغام في شوارع الحي، واعتقلت عددًا من عناصر التنظيم، وصادرت أسلحة ثقيلة ومتوسطة وكميات كبيرة من الذخائر والعبوات المعدة للتفجير.

