خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر يناير موجة حرائق غابات في ولاية فيكتوريا بأستراليا الجوازات: وجود المستفيد داخل المملكة شرط لتجديد جواز السفر الجيش السوري يواصل تقدمه في حي الشيخ مقصود شمال حلب تنفيذ حد الحرابة في يمني كون تشكيلاً عصابيًا لسرقة شركات الصرافة العواصف تعطل النقل وتحرم مئات الآلاف من الكهرباء شمال أوروبا أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق تتويج 8 هواة محليين بـ 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 أكثر من 940 ألف طالب وطالبة يستفيدون من التعليم عن بُعد بحلقات المسجد النبوي سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في سنجة السودانية
تواصل قوات الجيش السوري التقدم في حي الشيخ مقصود شمال مدينة حلب، حيث سيطرت على أغلب الحي اليوم.
وأكد مصدر عسكري في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أن الجيش السوري أنهى عمليات تمشيط أكثر من 90% من مساحة الحي، وقال: “إن صعوبات كبيرة ترافق عمليات التمشيط، بسبب اتخاذ تنظيم قسد للمدنيين بصفتهم دروعًا بشرية، وتمركزه بمنازل الأهالي”.
ولفت الانتباه إلى أن قوات الجيش فككت عشرات الألغام في شوارع الحي، واعتقلت عددًا من عناصر التنظيم، وصادرت أسلحة ثقيلة ومتوسطة وكميات كبيرة من الذخائر والعبوات المعدة للتفجير.