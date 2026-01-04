Icon

سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء Icon عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي Icon بدء توافد المنتخبات إلى الرياض وجدة استعدادًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا Icon حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية في عرض البحر Icon تناول كمية معتدلة من الدهون الحيوانية يقلل الالتهابات Icon ضبط مواطن بحوزته حطب محلي في حائل Icon القبض على مواطنين لترويجهما الشبو في الشرقية Icon لقطات من انطلاق تمرين درع الخليج 2026 في السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة
المواطن - واس

أعلن الجيش الفنزويلي اليوم اعترافه بديلسي رودريغيز التي كانت نائبة للرئيس، رئيسة للبلاد مؤقتًا، غداة اعتقال نيكولاس مادورو من قبل القوات الأمريكية.

وأيد وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، في بيان قرار المحكمة العليا ليلة أمس تسمية رودريغيز رئيسة للبلاد لفترة مؤقتة تمتد 90 يومًا.

ولم تقدم السلطات الفنزويلية بعد حصيلة رسمية للعملية العسكرية الأمريكية التي نفذت فجر السبت، وتخللتها غارات جوية على مواقع عدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد