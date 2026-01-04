الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة

سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي بدء توافد المنتخبات إلى الرياض وجدة استعدادًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية في عرض البحر تناول كمية معتدلة من الدهون الحيوانية يقلل الالتهابات ضبط مواطن بحوزته حطب محلي في حائل القبض على مواطنين لترويجهما الشبو في الشرقية لقطات من انطلاق تمرين درع الخليج 2026 في السعودية
أعلن الجيش الفنزويلي اليوم اعترافه بديلسي رودريغيز التي كانت نائبة للرئيس، رئيسة للبلاد مؤقتًا، غداة اعتقال نيكولاس مادورو من قبل القوات الأمريكية.
وأيد وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، في بيان قرار المحكمة العليا ليلة أمس تسمية رودريغيز رئيسة للبلاد لفترة مؤقتة تمتد 90 يومًا.
ولم تقدم السلطات الفنزويلية بعد حصيلة رسمية للعملية العسكرية الأمريكية التي نفذت فجر السبت، وتخللتها غارات جوية على مواقع عدة.