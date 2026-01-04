الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة

أعلن الجيش الفنزويلي اليوم اعترافه بديلسي رودريغيز التي كانت نائبة للرئيس، رئيسة للبلاد مؤقتًا، غداة اعتقال نيكولاس مادورو من قبل القوات الأمريكية.

وأيد وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، في بيان قرار المحكمة العليا ليلة أمس تسمية رودريغيز رئيسة للبلاد لفترة مؤقتة تمتد 90 يومًا.

ولم تقدم السلطات الفنزويلية بعد حصيلة رسمية للعملية العسكرية الأمريكية التي نفذت فجر السبت، وتخللتها غارات جوية على مواقع عدة.