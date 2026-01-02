الجيش النيجري يعلن مقتل 40 إرهابيًا

أعلنت قوات الدفاع والأمن النيجرية، مقتل (40) إرهابيًا وتوقيف (96) شخصًا يشتبه في تورطهم أو ارتباطهم بجماعات إرهابية، وذلك في أعقاب عمليات جوية وبرية نفذت في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح الجيش النيجري في بيانه الأسبوعي الذي أذاعه التلفزيون الوطني، أن هذه العمليات أسفرت أيضًا عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات.

وتشمل المضبوطات (23) قطعة سلاح، وآلاف الطلقات النارية، و(1.732) صندوقًا من المواد المحظورة، ونحو (194) كيلوجرامًا من القنب الهندي، إضافة إلى أكثر من (17) ألف لتر من الوقود المهرب.

وأضاف الجيش النيجري في بيانه أنه جرى كذلك اكتشاف وتدمير قنبلتين محليتي الصنع خلال هذه العمليات.