الحج والعمرة لضيوف الرحمن: التزموا بالكمامة أثناء المناسك

دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى الحرص على ارتداء الكمامة خلال أداء المناسك؛ حفاظاً على صحتهم وسلامة من حولهم، ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي الصحي وتوفير بيئة آمنة في المشاعر المقدسة.

وقالت وزارة الحج والعمرة في رسالة توعوية عبر منصة إكس إن التزام الحاج والمعتمر بارتداء الكمامة يُعد وسيلة فعالة للوقاية من العدوى، وخطوة ضرورية لضمان سلامتهم وسلامة من حولهم -بمشيئة الله-.

وتابعت أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى الوعي الصحي لدى قاصدي المشاعر المقدسة، وتوفير بيئة آمنة تُمكّنهم من أداء نسكهم بصحة وطمأنينة.