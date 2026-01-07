Icon

الحج والعمرة لضيوف الرحمن: التزموا بالكمامة أثناء المناسك Icon النفط يتراجع مع تصاعد مخاوف فائض المعروض Icon طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا اليوم وغدًا عبر أبشر Icon الذهب يهبط أكثر من 1% في المعاملات الفورية Icon مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام Icon مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار Icon مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة Icon وظائف شاغرة بفروع هيئة عقارات الدولة Icon وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الحج والعمرة لضيوف الرحمن: التزموا بالكمامة أثناء المناسك

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
الحج والعمرة لضيوف الرحمن: التزموا بالكمامة أثناء المناسك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى الحرص على ارتداء الكمامة خلال أداء المناسك؛ حفاظاً على صحتهم وسلامة من حولهم، ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي الصحي وتوفير بيئة آمنة في المشاعر المقدسة.

وقالت وزارة الحج والعمرة في رسالة توعوية عبر منصة إكس إن التزام الحاج والمعتمر بارتداء الكمامة يُعد وسيلة فعالة للوقاية من العدوى، وخطوة ضرورية لضمان سلامتهم وسلامة من حولهم -بمشيئة الله-.

قد يهمّك أيضاً
هيئة العناية بالحرمين: 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال ربيع الثاني

هيئة العناية بالحرمين: 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال ربيع الثاني

116 دقيقة متوسط زمن العمرة خلال ربيع الثاني

116 دقيقة متوسط زمن العمرة خلال ربيع الثاني

وتابعت أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى الوعي الصحي لدى قاصدي المشاعر المقدسة، وتوفير بيئة آمنة تُمكّنهم من أداء نسكهم بصحة وطمأنينة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد