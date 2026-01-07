الحج والعمرة لضيوف الرحمن: التزموا بالكمامة أثناء المناسك النفط يتراجع مع تصاعد مخاوف فائض المعروض طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا اليوم وغدًا عبر أبشر الذهب يهبط أكثر من 1% في المعاملات الفورية مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة وظائف شاغرة بفروع هيئة عقارات الدولة وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين
دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى الحرص على ارتداء الكمامة خلال أداء المناسك؛ حفاظاً على صحتهم وسلامة من حولهم، ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي الصحي وتوفير بيئة آمنة في المشاعر المقدسة.
وقالت وزارة الحج والعمرة في رسالة توعوية عبر منصة إكس إن التزام الحاج والمعتمر بارتداء الكمامة يُعد وسيلة فعالة للوقاية من العدوى، وخطوة ضرورية لضمان سلامتهم وسلامة من حولهم -بمشيئة الله-.
وتابعت أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى الوعي الصحي لدى قاصدي المشاعر المقدسة، وتوفير بيئة آمنة تُمكّنهم من أداء نسكهم بصحة وطمأنينة.