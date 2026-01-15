الحقيل يكرّم الأمانات الفائزة بجائزة تميّز الأداء البلدي لعام 2025

كرّم معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الأمانات الفائزة بجائزة تميّز الأداء البلدي لعام 2025، وذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته الوزارة، في إطار جهودها لتعزيز ثقافة التميّز المؤسسي، ورفع كفاءة العمل البلدي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان في مدن المملكة.

وحققت أمانة منطقة حائل المركز الأول في جائزة تميّز الأداء البلدي لعام 2025، حيث تسلّم الجائزة أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي؛ تقديرًا لتميّز الأمانة في مؤشرات الأداء البلدي، وتطبيقها أفضل الممارسات التشغيلية، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بما يواكب تطلعات السكان والزوار.

وجاءت أمانة منطقة القصيم في المركز الثاني، حيث تسلّم الجائزة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي؛ نظير ما حققته الأمانة من أداء مؤسسي متميّز، إلى جانب فوزها بـ جائزة التميّز في المشاركة المجتمعية، تقديرًا لمبادراتها الفاعلة التي أسهمت في تعزيز مشاركة المجتمع ورفع مستوى التفاعل المجتمعي في العمل البلدي.

وحصدت أمانة المنطقة الشرقية المركز الثالث في جائزة تميّز الأداء البلدي لعام 2025، إضافة إلى فوزها بعدد من مسارات التميّز النوعية، شملت (جائزة التميّز في معالجة التشوه البصري، وجائزة التميّز في مشاريع بهجة، وجائزة التميّز في الطوارئ والأزمات)، حيث تسلّم الجوائز معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير؛ تقديرًا لجهود الأمانة في تعزيز الجاهزية التشغيلية، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بتجربة المستفيد.

كما فازت أمانة منطقة الباحة بـ جائزة التميّز في دعم وتمكين الباعة الجائلين، تقديرًا لجهودها في تنظيم هذا النشاط ودعم التاجر المتنقل، بما يسهم في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.

وأوضحت وزارة البلديات والإسكان أن جائزة تميّز الأداء البلدي تُعد إحدى المبادرات الهادفة إلى دعم التنافس الإيجابي بين الأمانات، ورفع كفاءة القطاع البلدي، وتحفيز تبنّي أفضل الممارسات في إدارة المدن، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الحضرية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبيّنت الوزارة أن الجائزة تعتمد على منظومة تقييم متكاملة تشمل عددًا من المحاور والمعايير الدقيقة، من أبرزها: (كفاءة الخدمات البلدية، وجودة البنية التحتية، والرقابة والامتثال، والاستدامة المالية، والمشاركة المجتمعية، والتحول الرقمي، وإدارة الطوارئ والأزمات، ومعالجة التشوه البصري)، بما يضمن قياس نضج الأداء المؤسسي وتحفيز التطوير المستمر.

وأكدت الوزارة أن الجائزة تسهم في ترسيخ ثقافة التميّز المؤسسي في القطاع البلدي، وتعزيز الابتكار، وتحسين تجربة المستفيد، ودفع الأمانات نحو نماذج تشغيلية أكثر كفاءة واستدامة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات والبيئة الحضرية في مختلف مناطق المملكة.