الخارجية تحذر من الروابط المشبوهة وتحدد المنصة الرسمية الوحيدة للتأشيرات

أطلقت وزارة الخارجية تحذيراً عاجلاً للمستفيدين من خدماتها، مشددة على ضرورة توخي الحذر والتحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية قبل الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو بنكية، تجنباً للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.
وأكدت الوزارة، في بيان لها عبر منصة إكس، أن “المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات” عبر الرابط الرسمي (Ksavisa.sa) هي القناة الوحيدة والمعتمدة لإصدار التأشيرات في المملكة.
وأهابت الوزارة بالجميع عدم التعامل مع أي روابط مجهولة المصدر، حرصاً على سرية معلوماتهم وضمان أمان تعاملاتهم المالية.