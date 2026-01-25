Icon

الخارجية تحذر من الروابط المشبوهة وتحدد المنصة الرسمية الوحيدة للتأشيرات

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
الخارجية تحذر من الروابط المشبوهة وتحدد المنصة الرسمية الوحيدة للتأشيرات
المواطن - فريق التحرير

أطلقت وزارة الخارجية تحذيراً عاجلاً للمستفيدين من خدماتها، مشددة على ضرورة توخي الحذر والتحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية قبل الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو بنكية، تجنباً للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

وأكدت الوزارة، في بيان لها عبر منصة إكس، أن “المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات” عبر الرابط الرسمي (Ksavisa.sa) هي القناة الوحيدة والمعتمدة لإصدار التأشيرات في المملكة.

وأهابت الوزارة بالجميع عدم التعامل مع أي روابط مجهولة المصدر، حرصاً على سرية معلوماتهم وضمان أمان تعاملاتهم المالية.

