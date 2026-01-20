Icon

الخلود يفوز على الفتح بخماسية في دوري روشن

الأربعاء ٢١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
الخلود يفوز على الفتح بخماسية في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

حقق فريق الخلود فوزًا كبيرًا على مضيفه الفتح بنتيجة (5 ـ 2)، في المباراة التي أُقيمت أمس الثلاثاء على ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ(17) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وافتتح الخلود التسجيل مبكرًا عند الدقيقة (12) عن طريق اللاعب راميرو إنريكي، قبل أن يضيف زميله محمد صوعان الهدف الثاني في الدقيقة (19)، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول قلّص الفتح الفارق بتسجيل هدفه الأول عن طريق زايدو يوسف عند الدقيقة (45+3).

وفي الشوط الثاني، عزز هتان باهبري تقدم الخلود بإحرازه الهدف الثالث عند الدقيقة (55)، ثم أضاف جون باكلي الهدف الثاني للفتح بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة (57)، قبل أن يسجل عبدالرحمن الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة (71)، واختتم الأرجنتيني راميرو إنريكي أهداف اللقاء بتسجيله الهدف الخامس للخلود عند الدقيقة (81).

وبهذه النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى (15) نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الفتح عند (21) نقطة في المركز التاسع.

