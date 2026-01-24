الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن

انتهت مواجهة الخليج وضيفه الشباب بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وبهذه النتيجة، رفع فريق الخليج رصيده إلى 25 نقطة ليحتل المركز الثامن في سلم الترتيب، فيما وصل فريق الشباب إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر.