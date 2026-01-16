الخليج يتغلب على الأخدود برباعية في دوري روشن انطلاق منافسات بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026 “الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “أنكتيفا” لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن حرس الحدود يقبض على 6 مقيمين لتهريبهم 108 كجم قات بجازان القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل وعكس السير بالرياض النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%) ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية ختام مؤتمر التعدين الدولي.. إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 100 مليار ريال
تغلب فريق الخليج على ضيفه الأخدود بنتيجة (4 – 1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وافتتح الخليج التسجيل في الشوط الأول عن طريق لاعبه جوشوا كينغ عند الدقيقة (37)، ومع بداية الشوط الثاني أضاف يورغوس ماسوراس الهدف الثاني عند الدقيقة (50)، قبل أن يعزز كوستاس فورتونيس النتيجة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (77)، واختتم يورغوس ماسوراس أهداف الخليج بالهدف الرابع عند الدقيقة (80).
وسجل هدف الأخدود الوحيد لاعبه عبدالعزيز آل هاتيلا في الدقيقة (90+2).
وبهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى (24) نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الأخدود عند (8) نقاط في المركز السابع عشر.