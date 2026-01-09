Icon

توكلنا يوضح: يتم عكس النتائج الدراسية من وزارة التعليم Icon الخليج يتغلب على ضمك برباعية Icon إيداع حساب المواطن الأحد المقبل Icon عبدالعزيز بن سعود يؤدي صلاة الميت على الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني Icon الشؤون الإسلامية تُرسي عقود صيانة وتشغيل 6478 مسجدًا وجامعًا بأكثر من 408 ملايين ريال Icon لينة التاريخية.. وجهة تراثية تتوهّج جمالًا شمال السعودية Icon إحباط محاولة تهريب أكثر من 4.7 ملايين حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم Icon أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل Icon ضبط مواطن بحوزته 4 أمتار من الحطب المحلي بالشرقية Icon انقطاع الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل في فرنسا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الخليج يتغلب على ضمك برباعية

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٩ مساءً
الخليج يتغلب على ضمك برباعية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

حقق فريق الخليج فوزًا كبيرًا على ضيفه ضمك بنتيجة (4-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ(14) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وافتتح الخليج التسجيل مبكرًا في الدقيقة الأولى عن طريق لاعبه كوستاس فورتونيس، قبل أن يعزز زميله يورغوس ماسوراس التقدم بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة (44).
ومع انطلاق الشوط الثاني، أضاف اللاعب جوشوا كينغ الهدف الثالث في الدقيقة (47)، فيما اختتم حسين آل سلطان أهداف الخليج بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة (80)، مؤكدًا سيطرة أصحاب الأرض على مجريات اللقاء.

قد يهمّك أيضاً
الخليج يقسو على الحزم بأربعة أهداف في دوري روشن

الخليج يقسو على الحزم بأربعة أهداف في دوري روشن

مباراة جنونية.. الخليج والاتحاد يتعادلان 4-4 بدوري روشن السعودي

مباراة جنونية.. الخليج والاتحاد يتعادلان 4-4 بدوري روشن السعودي

وبهذا الفوز، رفع الخليج رصيده إلى (18) نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ضمك عند (9) نقاط في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد