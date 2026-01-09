توكلنا يوضح: يتم عكس النتائج الدراسية من وزارة التعليم الخليج يتغلب على ضمك برباعية إيداع حساب المواطن الأحد المقبل عبدالعزيز بن سعود يؤدي صلاة الميت على الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني الشؤون الإسلامية تُرسي عقود صيانة وتشغيل 6478 مسجدًا وجامعًا بأكثر من 408 ملايين ريال لينة التاريخية.. وجهة تراثية تتوهّج جمالًا شمال السعودية إحباط محاولة تهريب أكثر من 4.7 ملايين حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل ضبط مواطن بحوزته 4 أمتار من الحطب المحلي بالشرقية انقطاع الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل في فرنسا
حقق فريق الخليج فوزًا كبيرًا على ضيفه ضمك بنتيجة (4-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ(14) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وافتتح الخليج التسجيل مبكرًا في الدقيقة الأولى عن طريق لاعبه كوستاس فورتونيس، قبل أن يعزز زميله يورغوس ماسوراس التقدم بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة (44).
ومع انطلاق الشوط الثاني، أضاف اللاعب جوشوا كينغ الهدف الثالث في الدقيقة (47)، فيما اختتم حسين آل سلطان أهداف الخليج بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة (80)، مؤكدًا سيطرة أصحاب الأرض على مجريات اللقاء.
وبهذا الفوز، رفع الخليج رصيده إلى (18) نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ضمك عند (9) نقاط في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.