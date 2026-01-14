الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن

كعادتها الرياض لا تتوانى عن تقديم الدعم والمساعدة للأصدقاء والأشقاء في جميع الأقطار والبلدان، في شتى المجالات والقطاعات، حيث يأتي الدعم التنموي الذي أعلن عنه سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، لليمن بقيمة 1,9 مليار ريال سعودي في إطار المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في محافظات عدن، وحضرموت، والمهرة، وسقطرى، ومأرب، وشبوة، وأبين، والضالع، ولحج، وتعز، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية.

دعم سعودي لليمن

ويشمل الدعم السعودي المُعلن عنه 28 مشروعًا ومبادرة في عدد من القطاعات الأساسية والحيوية أبرزها قطاعات الصحة، والطاقة، والتعليم، إضافة إلى 27 مشروعًا ومبادرة تنموية حيوية جاري تنفيذها ستسلّم خلال 2026-2027م، لتضاف إلى 240 مشروعًا ومبادرة مكتملة قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مُنذ تأسيسه عام 2018م.

وياتي افتتاح أول محطة تحلية مياه في اليمن ونقل المعرفة والتقنيات السعودية الرائدة في مجال تحلية المياه، حيث تعد مشروعاً تنموياً رائداً وغير مسبوق في المنطقة وسيكون له أثر استراتيجي بالغ في معالجة شح المياه العذبة في اليمن والحد من استنزاف الموارد المائية، وسيسهم في تحقيق الأمن المائي.

تعزيز خدمات القطاع الصحي

ويؤكد المراقبون، أن المشاريع التنموية المعلن عنها ستسهم في تعزيز خدمات القطاع الصحي في اليمن وتنمية قدراته ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء اليمنيين إذ تشمل استمرار تشغيل مستشفى الأمير محمد بن سلمان لمدة 3 سنوات قادمة وتشغيل مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية لمدة 3 سنوات بعد إنجاز كافة الأعمال الإنشائية المرتبطة بها وإنشاء مستشفى حضرموت الجامعي.

سعدتُ بلقاء فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن.

نقلتُ لهم تحيات القيادة -أيَّدها الله-، وتمنياتها للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار. pic.twitter.com/EIYGA9eWxX — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 14, 2026

كما تعكس هذه المشاريع، سرعة تدخل المملكة لمعالجة انسحاب الامارات من دعم المستشفيات اليمنية في شبوه والمخا حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على الشعب اليمني واستمرارية تقديم الرعاية الصحية له على أعلى المستويات وعدم تأثرة بأي انسحاب إماراتي من أي مشاريع صحية أو تنموية في اليمن.

تأهيل مطار عدن

وتضمنت المشاريع المعلن عنها بدء المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تأهيل مطار عدن بإعادة إنشاء المدرج وتوفير أنظمة الملاحة والاتصالات؛ حرصاً على الارتقاء بخدمات النقل الجوي وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتمكين الناقلين الجويين الدوليين والمحليين من تسيير الرحلات من وإلى مطار عدن الدولي.

وشملت المشاريع المعلن عنها إنشاء المعهد التقني، وكلية التربية، وكلية العلوم التطبيقية والصحية بمدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية، ودعم جامعتي حضرموت وسيئون بإنشاء كليتين للحاسب وتقنية المعلومات، إلى جانب إنشاء وتجهيز عدد من المدارس النموذجية وإنشاء مجمع تعليمي للبنات مع توفير تجهيزاته كافة، إضافة إلى برامج تدريبية رفعًا لقدرات المعلمين حرصاً على النهوض بمخرجات التعليم في اليمن الشقيق، تحقيقاً لمستهدفات التنمية المستدامة في مجال التعليم في اليمن.