الدفاع المدني يؤكد أهمية توافر أجهزة كاشف تسرب الغاز بالمنازل

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية توافر أجهزة كاشف تسرب الغاز في المنازل، للوقاية من حوادث الاشتعال المفاجئ، وتقليل المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضحت ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة عند الاشتباه بوجود تسرب للغاز، بتجنب استخدام مفاتيح الكهرباء أو أي مصدر قد يؤدي إلى الاشتعال، وإغلاق صمام الغاز بإحكام وتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب بهدوء، وإخلاء الموقع من جميع الأشخاص.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة في الحالات الطارئة.