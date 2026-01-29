“الشؤون الدينية” تطلق الخطة التشغيلية لرمضان 1447هـ القبض على شخص تشاجر مع امرأتين في مكان عام بعسير الدفاع المدني يؤكد أهمية توافر أجهزة كاشف تسرب الغاز بالمنازل مقتل 500 فلسطيني منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة “سدايا” تطلق النسخة الثانية من الإطار الوطني لمعايير البرامج الأكاديمية البيانات والذكاء الاصطناعي ضبط 6 إثيوبيين لتهريبهم 31 كجم حشيش و22,500 قرص مخدر بعسر ضبط مواطن لعرضه كائنات فطرية دون ترخيص للبيع بعسير السعودية تُشارك في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11382 نقطة
أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية توافر أجهزة كاشف تسرب الغاز في المنازل، للوقاية من حوادث الاشتعال المفاجئ، وتقليل المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضحت ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة عند الاشتباه بوجود تسرب للغاز، بتجنب استخدام مفاتيح الكهرباء أو أي مصدر قد يؤدي إلى الاشتعال، وإغلاق صمام الغاز بإحكام وتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب بهدوء، وإخلاء الموقع من جميع الأشخاص.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة في الحالات الطارئة.