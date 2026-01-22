Icon

في دافوس لأول مرة.. الثقافة السعودية تُبرز قيمتها الاقتصادية Icon وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة سقطرى Icon الشيخ الحذيفي في خطبة المسجد النبوي: أهل التقوى بجنة الدنيا ينعمون Icon إمام الحرم المكي في خطبة الجمعة: المجالسة الصالحة محكومة بسلطان العقيدة Icon جزيرة المرجان بجازان.. أيقونة سياحية تجمع بين صفاء المياه وروعة الحياة البحرية Icon وفاة خبير الأرصاد الجوية حسن كراني Icon القبض على شخص لترويجه 8 كيلو جرامات من القات المخدر بجازان Icon الدولار يتجه لأكبر تراجع أسبوعي هذا العام Icon أسعار الذهب تتجاوز حاجز 4900 دولار Icon ارتفاع أسعار النفط عالميًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الدفاع المدني يوضح طرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٦ مساءً
الدفاع المدني يوضح طرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، طرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

وقال الدفاع المدني، عبر منصة إكس، إنه يمكن الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية من خلال مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو الاتصال على 999 في بقية مناطق المملكة.

قد يهمّك أيضاً
مدني تبوك ينقذ 9 أشخاص إثر حريق بشقة سكنية

مدني تبوك ينقذ 9 أشخاص إثر حريق بشقة سكنية

الدفاع المدني يدعو إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب

الدفاع المدني يدعو إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى إن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد