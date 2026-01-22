الدفاع المدني يوضح طرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

في دافوس لأول مرة.. الثقافة السعودية تُبرز قيمتها الاقتصادية وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة سقطرى الشيخ الحذيفي في خطبة المسجد النبوي: أهل التقوى بجنة الدنيا ينعمون إمام الحرم المكي في خطبة الجمعة: المجالسة الصالحة محكومة بسلطان العقيدة جزيرة المرجان بجازان.. أيقونة سياحية تجمع بين صفاء المياه وروعة الحياة البحرية وفاة خبير الأرصاد الجوية حسن كراني القبض على شخص لترويجه 8 كيلو جرامات من القات المخدر بجازان الدولار يتجه لأكبر تراجع أسبوعي هذا العام أسعار الذهب تتجاوز حاجز 4900 دولار ارتفاع أسعار النفط عالميًا
أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، طرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
وقال الدفاع المدني، عبر منصة إكس، إنه يمكن الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية من خلال مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو الاتصال على 999 في بقية مناطق المملكة.
وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى إن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 22, 2026