الدفاع المدني يوضح طرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، طرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

وقال الدفاع المدني، عبر منصة إكس، إنه يمكن الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية من خلال مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو الاتصال على 999 في بقية مناطق المملكة.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى إن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.