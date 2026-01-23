Icon

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية Icon إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان Icon ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض Icon لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك Icon تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الدولار يتجه لأكبر تراجع أسبوعي هذا العام

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤١ مساءً
الدولار يتجه لأكبر تراجع أسبوعي هذا العام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يتجه الدولار الأمريكي لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ بداية العام، في ظل تزايد حذر المستثمرين وتقلبات الأسواق العالمية، بينما شهدت العملات الرئيسية تحركات محدودة مع ترقب قرارات نقدية مرتقبة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 1% خلال الأسبوع، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ يناير 2025.

قد يهمّك أيضاً
الدولار يتراجع في ظل الاتجاه للملاذات الآمنة

الدولار يتراجع في ظل الاتجاه للملاذات الآمنة

الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا

الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا

واستقر اليورو عند مستوى 1.1751 دولار، مقتربًا من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، فيما تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3496 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين.

ويتركز اهتمام الأسواق اليوم على قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد رفعها الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في ثلاثة عقود.

وفي هذا السياق، تذبذب الين الياباني قرب مستوى 158.50 مقابل الدولار، متجهًا لتسجيل تراجع أسبوعي رابع على التوالي.
وفي أسواق العملات الأخرى، استقر الدولار الأسترالي عند 0.6841 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.25% ليصل إلى 0.5914 دولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدولار يتراجع في ظل الاتجاه للملاذات الآمنة
السوق

الدولار يتراجع في ظل الاتجاه للملاذات الآمنة

السوق