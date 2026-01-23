الدولار يتجه لأكبر تراجع أسبوعي هذا العام

يتجه الدولار الأمريكي لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ بداية العام، في ظل تزايد حذر المستثمرين وتقلبات الأسواق العالمية، بينما شهدت العملات الرئيسية تحركات محدودة مع ترقب قرارات نقدية مرتقبة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 1% خلال الأسبوع، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ يناير 2025.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1751 دولار، مقتربًا من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، فيما تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3496 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين.

ويتركز اهتمام الأسواق اليوم على قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد رفعها الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في ثلاثة عقود.

وفي هذا السياق، تذبذب الين الياباني قرب مستوى 158.50 مقابل الدولار، متجهًا لتسجيل تراجع أسبوعي رابع على التوالي.

وفي أسواق العملات الأخرى، استقر الدولار الأسترالي عند 0.6841 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.25% ليصل إلى 0.5914 دولار.