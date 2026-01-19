Icon

مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر Icon النقل: التحقيق بواقعة أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب واتخاذ اللازم Icon صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026 Icon ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة Icon الصندوق الثقافي يُبرز الاقتصاد الثقافي السعودي في دافوس Icon الأكاديمية السعودية اللوجستية تطلق النسخة الأولى من برنامج قادة المستقبل Icon ريف السعودية: ارتفاع متوسط الدخل السنوي لصغار المزارعين والمنتجين الريفيين إلى 240 ألف ريال Icon الخطوط السعودية وهيئة السياحة تطلقان طائرة “روح السعودية” Icon ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا Icon رئيس الشورى يستعرض آفاق التعاون مع سفير باكستان لدى المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الدولار يتراجع في ظل الاتجاه للملاذات الآمنة

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
الدولار يتراجع في ظل الاتجاه للملاذات الآمنة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراجع ​الدولار اليوم، إذ أقبل المتعاملون على الين والفرنك السويسري في ظل المخاوف من فرض رسوم جمركية على أوروبا.
وفي أسواق العملات، ​هوى اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة لأدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.1572 دولار، كما هبط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في شهر عند 1.3321 دولار.
ولكن مع استمرار التداول، تعافت العملتان مع تعرض الدولار للضغط في ظل تقييم المستثمرين للآثار طويلة الأجل لخطوة الرئيس الأمريكي الأحدث على الدولار.
وساعد ذلك اليورو على تعويض خسائره، إذ ارتفع بنسبة 0.3% ليتداول عند 1.1634 دولار، في حين تعافى الجنيه الإسترليني 0.16% ليصل إلى 1.3397 دولار.
وحدث تحرك مماثل اليوم، إذ تراجع الدولار 0.45% مقابل الفرنك السويسري الذي يعد ملاذًا آمنًا إلى ⁠0.7985، وانخفض 0.21% إلى 157.77 ينًّا.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بشكل طفيف ‌إلى 99.11.
وصعد الدولار الأسترالي 0.06% عند 0.6695 دولار، وكسب الدولار النيوزيلندي 0.42% إلى 0.5776 دولار.

قد يهمّك أيضاً
الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا

الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
السوق

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

السوق
الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا
السوق

الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة...

السوق