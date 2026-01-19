الدولار يتراجع في ظل الاتجاه للملاذات الآمنة

مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر النقل: التحقيق بواقعة أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب واتخاذ اللازم صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026 ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة الصندوق الثقافي يُبرز الاقتصاد الثقافي السعودي في دافوس الأكاديمية السعودية اللوجستية تطلق النسخة الأولى من برنامج قادة المستقبل ريف السعودية: ارتفاع متوسط الدخل السنوي لصغار المزارعين والمنتجين الريفيين إلى 240 ألف ريال الخطوط السعودية وهيئة السياحة تطلقان طائرة “روح السعودية” ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا رئيس الشورى يستعرض آفاق التعاون مع سفير باكستان لدى المملكة
تراجع الدولار اليوم، إذ أقبل المتعاملون على الين والفرنك السويسري في ظل المخاوف من فرض رسوم جمركية على أوروبا.
وفي أسواق العملات، هوى اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة لأدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.1572 دولار، كما هبط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في شهر عند 1.3321 دولار.
ولكن مع استمرار التداول، تعافت العملتان مع تعرض الدولار للضغط في ظل تقييم المستثمرين للآثار طويلة الأجل لخطوة الرئيس الأمريكي الأحدث على الدولار.
وساعد ذلك اليورو على تعويض خسائره، إذ ارتفع بنسبة 0.3% ليتداول عند 1.1634 دولار، في حين تعافى الجنيه الإسترليني 0.16% ليصل إلى 1.3397 دولار.
وحدث تحرك مماثل اليوم، إذ تراجع الدولار 0.45% مقابل الفرنك السويسري الذي يعد ملاذًا آمنًا إلى 0.7985، وانخفض 0.21% إلى 157.77 ينًّا.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بشكل طفيف إلى 99.11.
وصعد الدولار الأسترالي 0.06% عند 0.6695 دولار، وكسب الدولار النيوزيلندي 0.42% إلى 0.5776 دولار.