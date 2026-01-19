الدولار يتراجع في ظل الاتجاه للملاذات الآمنة

تراجع ​الدولار اليوم، إذ أقبل المتعاملون على الين والفرنك السويسري في ظل المخاوف من فرض رسوم جمركية على أوروبا.

وفي أسواق العملات، ​هوى اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة لأدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.1572 دولار، كما هبط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في شهر عند 1.3321 دولار.

ولكن مع استمرار التداول، تعافت العملتان مع تعرض الدولار للضغط في ظل تقييم المستثمرين للآثار طويلة الأجل لخطوة الرئيس الأمريكي الأحدث على الدولار.

وساعد ذلك اليورو على تعويض خسائره، إذ ارتفع بنسبة 0.3% ليتداول عند 1.1634 دولار، في حين تعافى الجنيه الإسترليني 0.16% ليصل إلى 1.3397 دولار.

وحدث تحرك مماثل اليوم، إذ تراجع الدولار 0.45% مقابل الفرنك السويسري الذي يعد ملاذًا آمنًا إلى ⁠0.7985، وانخفض 0.21% إلى 157.77 ينًّا.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بشكل طفيف ‌إلى 99.11.

وصعد الدولار الأسترالي 0.06% عند 0.6695 دولار، وكسب الدولار النيوزيلندي 0.42% إلى 0.5776 دولار.