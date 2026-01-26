الدولار يتراجع والين يقفز لأعلى مستوى

تراجع الدولار اليوم إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، بينما قفز الين إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين مع تزايد التكهنات باقتراب تدخل منسق من السلطات في الولايات المتحدة واليابان.

وارتفع الين بما يصل إلى 1.2% ليسجل 153.89 للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ نوفمبر، وسجل اليورو أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.1898 دولار، قبل أن يصعد في أحدث التعاملات بنسبة 0.2% إلى 1.1855 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.1% مسجلًا أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 97.155.

وارتفع الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.36625 دولار، بينما زاد الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.69165 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2% إلى 0.596 دولار.