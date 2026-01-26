الدولار يتراجع والين يقفز لأعلى مستوى جامعة الحدود الشمالية تعلن مواعيد القبول لبرامج التجسير فُقدان 5 أشخاص إثر حريق في مصنع أغذية باليونان تتويج اللاعب سعود العقيل بطلًا للمملكة في رياضة الووشو كونغ فو الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020 وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند جامعة نجران تُطلق هاكاثون الابتكار والحلول الذكية
تراجع الدولار اليوم إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، بينما قفز الين إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين مع تزايد التكهنات باقتراب تدخل منسق من السلطات في الولايات المتحدة واليابان.
وارتفع الين بما يصل إلى 1.2% ليسجل 153.89 للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ نوفمبر، وسجل اليورو أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.1898 دولار، قبل أن يصعد في أحدث التعاملات بنسبة 0.2% إلى 1.1855 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.1% مسجلًا أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 97.155.
وارتفع الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.36625 دولار، بينما زاد الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.69165 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2% إلى 0.596 دولار.