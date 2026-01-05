Icon

في أكثر من 3 أسابيع

الدولار يصعد إلى أعلى مستوى

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
الدولار يصعد إلى أعلى مستوى
المواطن - فريق التحرير

استهل الدولار التداول اليوم على ارتفاع، إذ صعد إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع ونصف مقابل اليورو وزاد مقابل الجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار (0.1%) إلى (1.1705) دولار مقابل اليورو، وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى (1.170025) دولار للمرة الأولى منذ 11 ديسمبر.

وزاد الدولار (0.1%) إلى (1.34495) مقابل الجنيه الإسترليني، وارتفع أيضًا (0.1%) إلى (156.90) ينًا.

