السوق
حصاد اليوم

الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤١ مساءً
الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا
المواطن - فريق التحرير

ارتفع الدولار اليوم بعد انخفاض عدد المتقدمين لطلب الإعانات عن البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر الدولار (0.28%) مسجلًا (99.35)، فيما انخفض اليورو (0.29%) مسجلًا (1.1608) دولار، كما انخفض الين الياباني (0.05%) مسجلًا (158.54) للدولار.

وعلى صعيد العملات ⁠المشفرة، هبطت عملة بتكوين (1.90%) مسجلًا (95655) دولارًا.

السوق