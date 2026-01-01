الدين الحكومي في مصر يسجل تراجعًا كبيرًا

كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن نجاح الدولة في كسر اتجاه صعود المديونية العالمية، مؤكداً أن دين أجهزة الموازنة المصرية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي سجل تراجعاً فعلياً بنحو 12% خلال العامين الماضيين، في وقت شهد فيه متوسط الدين في الدول الناشئة ارتفاعاً بنسبة 9%.

وأوضح كجوك، في بيان رسمي، أن الاستراتيجية المالية المتبعة أدت إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين. وأشار الوزير إلى نهج الحكومة التشاركي، قائلاً: “نحن نهتم بكل كلمة ومقترح يتم تداوله في الأوساط الاقتصادية، وننفذ حالياً بالفعل جزءاً كبيراً من تلك المقترحات لتحسين الأداء المالي”.

وشدد وزير المالية على أن الحكومة تعمل وفق خطة طموحة لتقليص مؤشرات الدين بشكل مؤثر، ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي تنمية الموارد الذاتية للدولة ودفع عجلة النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي الصارم وكذلك الاستغلال الأمثل للإيرادات الاستثنائية وأدوات التمويل المبتكرة.

وفي سياق متصل، أكد كجوك أن مصر نجحت في تنفيذ 14 إصلاحاً هيكلياً ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس جدية الدولة في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية.

وعلى صعيد تيسير حركة التجارة، أعلن الوزير عن تعاون وثيق بين وزارتي المالية والاستثمار لتنفيذ 30 إجراءً تستهدف خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي. وتستهدف هذه الخطوات دعم الصناعة الوطنية بشكل مباشر، والحد من عمليات التهريب، بما يضمن تكافؤ الفرص في السوق المصرية.