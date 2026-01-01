Icon

متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة Icon تسجيل 426 حادثًا بسبب الحيوانات السائبة في السعودية خلال 2025 Icon بدء تطبيق قرار الإلزام بالعنوان الوطني على جميع شحنات الطرود البريدية Icon الدين الحكومي في مصر يسجل تراجعًا كبيرًا Icon زاتكا: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين Icon ضبط مواطن رعى 15 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon تطبيق المرحلة الأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا ابتداءً من اليوم Icon عشرات القتلى والجرحى في انفجار بمنتجع للتزلج في سويسرا Icon ذاكرة مكة المكرمة.. المباني الأثرية تروي سيرة المكان والإنسان Icon أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الدين الحكومي في مصر يسجل تراجعًا كبيرًا

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٣ مساءً
الدين الحكومي في مصر يسجل تراجعًا كبيرًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن نجاح الدولة في كسر اتجاه صعود المديونية العالمية، مؤكداً أن دين أجهزة الموازنة المصرية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي سجل تراجعاً فعلياً بنحو 12% خلال العامين الماضيين، في وقت شهد فيه متوسط الدين في الدول الناشئة ارتفاعاً بنسبة 9%.

وأوضح كجوك، في بيان رسمي، أن الاستراتيجية المالية المتبعة أدت إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين. وأشار الوزير إلى نهج الحكومة التشاركي، قائلاً: “نحن نهتم بكل كلمة ومقترح يتم تداوله في الأوساط الاقتصادية، وننفذ حالياً بالفعل جزءاً كبيراً من تلك المقترحات لتحسين الأداء المالي”.

قد يهمّك أيضاً
مشاهد صادمة لهروب عشرات النزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بمصر

مشاهد صادمة لهروب عشرات النزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بمصر

مصر تدين اعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى بأرض الصومال: انتهاك للقانون الدولي

مصر تدين اعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى بأرض الصومال: انتهاك للقانون الدولي

وشدد وزير المالية على أن الحكومة تعمل وفق خطة طموحة لتقليص مؤشرات الدين بشكل مؤثر، ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي تنمية الموارد الذاتية للدولة ودفع عجلة النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي الصارم وكذلك الاستغلال الأمثل للإيرادات الاستثنائية وأدوات التمويل المبتكرة.

وفي سياق متصل، أكد كجوك أن مصر نجحت في تنفيذ 14 إصلاحاً هيكلياً ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس جدية الدولة في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية.

وعلى صعيد تيسير حركة التجارة، أعلن الوزير عن تعاون وثيق بين وزارتي المالية والاستثمار لتنفيذ 30 إجراءً تستهدف خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي. وتستهدف هذه الخطوات دعم الصناعة الوطنية بشكل مباشر، والحد من عمليات التهريب، بما يضمن تكافؤ الفرص في السوق المصرية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تأهل منتخب مصر لدور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية
الرياضة

تأهل منتخب مصر لدور الـ 16 بكأس...

الرياضة
مشاهد صادمة لهروب عشرات النزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بمصر
العالم

مشاهد صادمة لهروب عشرات النزلاء من مصحة...

العالم
مصر تدين اعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى بأرض الصومال: انتهاك للقانون الدولي
العالم

مصر تدين اعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى...

العالم