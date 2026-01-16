Icon

الديوان الملكي: الملك سلمان يجري فحوصات طبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٠ مساءً
الديوان الملكي: الملك سلمان يجري فحوصات طبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي
المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الجمعة 27 رجب 1447 هـ الموافق 16 يناير 2026م، فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.

