الديوان الملكي: الملك سلمان يجري فحوصات طبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الجمعة 27 رجب 1447 هـ الموافق 16 يناير 2026م، فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.