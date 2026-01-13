الديوان الملكي: وفاة الأميرة هند بنت سعود بن عبدالعزيز

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / هند بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم الأربعاء الموافق 25 / 7 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.