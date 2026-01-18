Icon

أخبار رئيسية
الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود
المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الأحد الموافق 29 / 7 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

