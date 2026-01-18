وزير الصناعة: مشاركة المملكة بمنتدى “دافوس” تجسّد دورها الفاعل بالمحافل الدولية زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شرق إندونيسيا تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان قتلى إثر انهيارات جليدية وسط النمسا تعليم جازان يستقبل 364 ألف طالب وطالبة مع بدء الفصل الدراسي الثاني الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود طقس الأحد.. أمطار ورياح نشطة في عدة مناطق اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الأحد الموافق 29 / 7 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.