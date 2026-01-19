الذهب والفضة يقفزان لمستويات غير مسبوقة

ارتفعت أسعار الذهب والفضة في المعاملات الفورية إلى مستويات غير مسبوقة اليوم.

وزاد سعر الذهب بنسبة 1.6% إلى ‍4670.‍01 دولارًا للأوقية، فيما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1.8% إلى 4677 دولارًا.

وارتفعت الفضة 4.4% إلى 93.‍85 دولارًا للأوقية، كما زاد البلاتين ‌1.9% ليصل إلى 2373.08 دولارًا للأوقية، والبلاديوم 0.5% مما يعادل ⁠1809 دولارات للأوقية.