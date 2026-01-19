الذهب والفضة يقفزان لمستويات غير مسبوقة

مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر النقل: التحقيق بواقعة أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب واتخاذ اللازم صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026 ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة الصندوق الثقافي يُبرز الاقتصاد الثقافي السعودي في دافوس الأكاديمية السعودية اللوجستية تطلق النسخة الأولى من برنامج قادة المستقبل ريف السعودية: ارتفاع متوسط الدخل السنوي لصغار المزارعين والمنتجين الريفيين إلى 240 ألف ريال الخطوط السعودية وهيئة السياحة تطلقان طائرة “روح السعودية” ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا رئيس الشورى يستعرض آفاق التعاون مع سفير باكستان لدى المملكة
ارتفعت أسعار الذهب والفضة في المعاملات الفورية إلى مستويات غير مسبوقة اليوم.
وزاد سعر الذهب بنسبة 1.6% إلى 4670.01 دولارًا للأوقية، فيما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1.8% إلى 4677 دولارًا.
وارتفعت الفضة 4.4% إلى 93.85 دولارًا للأوقية، كما زاد البلاتين 1.9% ليصل إلى 2373.08 دولارًا للأوقية، والبلاديوم 0.5% مما يعادل 1809 دولارات للأوقية.