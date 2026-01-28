الذهب يتجاوز 5200 دولار للأونصة للمرة الأولى عالميًا

ضبط مخالفين لارتكابهما مخالفات اقتلاع الأشجار وحرقها لإنتاج الفحم المحلي صحراء الربع الخالي في نجران.. وجهة الشتاء المثالية لعشاق الهدوء والطبيعة اقتران القمر بالثريا يزيّن سماء الشمالية مع دخول موسم برد التاسع إطلاق بوابة السجل العقاري – أعمال لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية 3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي ضبط مخالف دخل بمركبته في محمية الملك عبدالعزيز أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة
سجّلت أسعار الذهب مستوى تاريخيًا جديدًا في التعاملات العالمية، بعدما تجاوزت حاجز 5200 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخ التداولات، وفقًا لبيانات البورصات العالمية.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل في بورصة «كوميكس» بنيويورك إلى (5254.5) دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها (133.9) دولارًا أو ما يعادل 2.61%.
وكان الذهب قد سجّل في وقت سابق مستوى قياسيًا بلغ 5100 دولار للأونصة، قبل أن يواصل صعوده إلى المستويات الحالية.
ويُعد هذا الارتفاع أعلى مستوى تاريخي يصل إليه الذهب منذ بدء تداوله في الأسواق العالمية.