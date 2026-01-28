Icon

الذهب يتجاوز 5200 دولار للأونصة للمرة الأولى عالميًا

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
الذهب يتجاوز 5200 دولار للأونصة للمرة الأولى عالميًا
المواطن - واس

سجّلت أسعار الذهب مستوى تاريخيًا جديدًا في التعاملات العالمية، بعدما تجاوزت حاجز 5200 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخ التداولات، وفقًا لبيانات البورصات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل في بورصة «كوميكس» بنيويورك إلى (5254.5) دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها (133.9) دولارًا أو ما يعادل 2.61%.

وكان الذهب قد سجّل في وقت سابق مستوى قياسيًا بلغ 5100 دولار للأونصة، قبل أن يواصل صعوده إلى المستويات الحالية.

ويُعد هذا الارتفاع أعلى مستوى تاريخي يصل إليه الذهب منذ بدء تداوله في الأسواق العالمية.

