الذهب يتجاوز 5200 دولار للأونصة للمرة الأولى عالميًا

سجّلت أسعار الذهب مستوى تاريخيًا جديدًا في التعاملات العالمية، بعدما تجاوزت حاجز 5200 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخ التداولات، وفقًا لبيانات البورصات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل في بورصة «كوميكس» بنيويورك إلى (5254.5) دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها (133.9) دولارًا أو ما يعادل 2.61%.

وكان الذهب قد سجّل في وقت سابق مستوى قياسيًا بلغ 5100 دولار للأونصة، قبل أن يواصل صعوده إلى المستويات الحالية.

ويُعد هذا الارتفاع أعلى مستوى تاريخي يصل إليه الذهب منذ بدء تداوله في الأسواق العالمية.