الذهب يرتفع قليلًا والمعادن النفيسة تستهل العام الجديد على زيادات

الجمعة ٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

سجلت المعادن النفيسة في المعاملات الفورية اليوم ارتفاعات نسبية، في مستهل العام 2026، فيما صعد الذهب قليلًا من أدنى مستوى له خلال أسبوعين، وعوضت المعادن بعض الخسائر التي تكبدتها، مسجلة مكاسب غير مسبوقة في عام 2025.

وارتفع الذهب 0.8 بالمئة إلى 4346.69 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 4549.71 دولارًا في 26 ديسمبر الماضي.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5 بالمئة إلى 4360.60 دولارًا للأوقية، محققًا ارتفاعًا هائلًا في 2025، واختتم العام بمكاسب سنوية بلغت 64 بالمئة، وهي الأكبر منذ عام 1979.

وارتفعت الفضة 2.1 بالمئة إلى 72.75 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارًا الاثنين الماضي، وأنهت الفضة العام بارتفاع ‌147 بالمئة، متفوقة على الذهب بفارق كبير.

وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 2057.74 دولارًا للأوقية بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولارًا، مسجلًا مكاسبه السنوية على الإطلاق بعد أن صعد 127 بالمئة، والبلاديوم مرتفعًا 2.4 بالمئة ليصل إلى 1642.90 دولارًا للأوقية منهيًا العام الماضي على ارتفاع 76 بالمئة، وهو أفضل أداء له في 15 عامًا.

