الذهب يرتفع لمستوى قياسي جديد

حقق سعر الذهب مستوى قياسيًا الأحد، مع تجاوز الأونصة عتبة الخمسة آلاف دولار، وسط تصاعد حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.

وبلغ سعر الذهب 5,026 دولارًا للأونصة في التداولات، فيما كان سعر الفضة قد وصل إلى 100 دولار الجمعة للمرة الأولى في تاريخه.