الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020 Icon وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي Icon المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند Icon جامعة نجران تُطلق هاكاثون الابتكار والحلول الذكية Icon 109 متسابقين يشاركون في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 Icon "جامعة الفيصل" وبرعاية الأمير بندر بن سعود بن خالد تدشّن "أيام المهنة" Icon إتمام أول عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في الفضاء Icon هيئة المهندسين تعلن استحداث 6 شعب جديدة

الذهب يرتفع لمستوى قياسي جديد

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
الذهب يرتفع لمستوى قياسي جديد
المواطن - فريق التحرير

حقق سعر الذهب مستوى قياسيًا الأحد، مع تجاوز الأونصة عتبة الخمسة آلاف دولار، وسط تصاعد حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.

وبلغ سعر الذهب 5,026 دولارًا للأونصة في التداولات، فيما كان سعر الفضة قد وصل إلى 100 دولار الجمعة للمرة الأولى في تاريخه.

